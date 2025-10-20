Cerrar X
Jayden Daniels es duda para para enfrentar a los Chiefs

El quarterback abandonó el juego ante Dallas por molestias, pero su resonancia reveló que no es grave y no está clara su participación en el próximo partido

Después de siete semanas, los Washington Commanders han sufrido varias lesiones que los han llevado a caer a la tercera posición de su división, y la más reciente se dio en la derrota de este domingo ante los Dallas Cowboys.

Pues, durante el encuentro Jayden Daniels abandonó el emparrillado debido a una lesión en el tendón de la corva, pero, tras su resonancia de este lunes, Dan Quinn reveló que, si bien la lesión no es "significativa ni a largo plazo", su estado para el partido contra los Kansas City Chiefs es incierto.

"Lo tendré más claro a medida que se acerque la fecha, con el día adicional y cómo se ve. Pero la buena noticia es que no es algo a largo plazo... pero tendré una mejor idea de ustedes cuando llegue el jueves", dijo Quinn.

Esta es la segunda lesión de Daniels en la temporada, pues a principios de la campaña sufrió un esguince de rodilla y los Commanders terminaron con un récord de 1-1 con Mariota en los controles.

Pero, a diferencia de dicha lesión, esta es diferente, pues esta siempre tiene la posibilidad de agravarse o empeorarse si se regresa demasiado rápido, pero con un día adicional para recuperarse antes de jugar el próximo lunes, existe la posibilidad de que Daniels pueda enfrentarse a los Chiefs, que están en racha.

Como señaló Quinn, probablemente no tendremos una actualización completa sobre el estado de Daniels hasta más adelante en la semana, pero el hecho de que la resonancia magnética no haya mostrado nada significativo es una actualización positiva para un equipo de Commanders que necesitaba buenas noticias sobre lesiones por una vez. 

En lo que va de temporada, los Commanders han lidiado con lesiones en sus mejores elementos; para muestra de ello es que Deebo Samuel, Terry McLaurin y Noah Brown se perdieron este último juego ante Dallas por lesión.


