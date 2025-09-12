Jesús Corona anuncia su retiro; será en el duelo ante Cruz Azul

El portero mexicano José de Jesús “Chuy” Corona anunció que pondrá fin a su carrera profesional en la Jornada 11 del Apertura 2025, cuando los Xolos de Tijuana enfrenten al Cruz Azul, el próximo 28 de septiembre.

El arquero explicó que se trata de una oportunidad única de cerrar su ciclo frente al club donde alcanzó la gloria.

Una carrera llena de títulos

Corona conquistó con la Máquina la Liga MX (Clausura 2021), dos Copas MX (2013 y 2018), la Supercopa MX (2019), el Campeón de Campeones (2021), la Supercopa de la Liga MX (2021) y la Concacaf Champions League (2014).

Durante 14 años defendió el arco celeste, convirtiéndose en referente e ídolo de la afición.

De Atlas a la gloria olímpica

El guardameta debutó en Atlas en 2003, pasó a los Tecos, donde destacó y recibió sus primeras convocatorias al Tricolor, y más tarde llegó a Cruz Azul en 2009.

Desde 2023 juega con los Xolos, el club que le permitirá cerrar su trayectoria en casa. Con la Selección Mexicana fue parte del histórico Oro Olímpico de Londres 2012, además de títulos juveniles y panamericanos.

“Después de 22 años ya tenemos una fecha de retiro. Será muy especial hacerlo frente a Cruz Azul, el equipo con el que más tiempo estuve y al que le tengo un gran cariño”, expresó el arquero, quien agradeció a todos los equipos, compañeros y directivos que lo acompañaron en su camino.

Corona se despedirá como uno de los porteros más emblemáticos del futbol mexicano.

