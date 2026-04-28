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Deportes

Jódar hace historia en Madrid y reta a Sinner en cuartos de final

El joven español de 19 años firma su mejor actuación en un Masters 1.000 tras vencer con autoridad a Vit Kopriva y ahora enfrentará al número uno del mundo

  • 28
  • Abril
    2026

Rafa Jódar continúa escribiendo una de las historias más sorprendentes del Mutua Madrid Open 2026 al convertirse en el único español con vida en el torneo tras derrotar al checo Vit Kopriva por 7-5 y 6-0, resultado que le otorgó el pase a sus primeros cuartos de final en un Masters 1,000.

El madrileño, de apenas 19 años y en su temporada debut como profesional, mostró madurez y contundencia en la Caja Mágica para superar un primer set exigente antes de dominar por completo la segunda manga.

Jódar, que ya ocupa el puesto 33 del ranking ATP, confirma con esta actuación su rápida consolidación en el circuito profesional y da un golpe de autoridad sobre tierra batida, superficie históricamente clave para el tenis español.

El triunfo representa el mayor logro de su carrera hasta ahora y lo coloca frente al desafío más importante de su joven trayectoria: enfrentar por primera vez a un número uno del mundo.
Jannik Sinner, la gran prueba

En cuartos de final, Jódar se medirá al italiano Jannik Sinner, actual líder del ranking ATP, quien avanzó tras vencer al británico Cameron Norrie por 6-2 y 7-5.

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El duelo no solo enfrentará a la gran figura del tenis actual con una de las revelaciones del torneo, sino que pondrá a prueba la capacidad competitiva del español ante el máximo referente del circuito.

Madrid sueña con una nueva estrella

La irrupción de Jódar llega en un momento simbólico para el tenis español, en plena búsqueda de nuevas figuras capaces de tomar el relevo en una tradición marcada por campeones históricos.

Su victoria ante Kopriva y su clasificación a cuartos han generado entusiasmo entre la afición local, que ahora verá a un joven madrileño desafiar al mejor jugador del planeta en uno de los escenarios más importantes del calendario.

Más allá del resultado, el choque ante Sinner aparece como una oportunidad invaluable para que Jódar mida su nivel frente a la máxima exigencia del tenis mundial.


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