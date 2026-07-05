Jude Bellingham está ansioso de enfrentar a Noruega y a Halland

El jugador del Real Madrid elogió a México tras vencer al Tri en el Mundial 2026 y aseguró que Inglaterra ya piensa en Noruega y Erling Haaland

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Jude Bellingham, centrocampista de la selección de Inglaterra, aseguró que ya piensa en el duelo de cuartos ante Noruega.

"Yo ya quiero jugar contra Noruega. Noruega es un equipo muy grande, tiene jugadores con mucho talento y mucha clase como Haaland, por lo que será un partido muy complicado para nosotros", declaró el futbolista del Real Madrid.

Bellingham, quien marcó dos goles en el triunfo 3-2 sobre la selección mexicana y fue reconocido como el Mejor Jugador del Partido, destacó el nivel competitivo del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

"México es un equipo muy fuerte, muy bravo, que juega con mucho corazón. Los últimos dos días aquí han sido increíbles, con muchos retos para superar. Ha sido lindo hacerlo en este estadio que es histórico", expresó.

El defensa Dan Burn coincidió con su compañero y resaltó el significado de conseguir la victoria en un escenario con tanta tradición mundialista.

"Ha sido asombroso ganar aquí, en un estadio con una atmósfera increíble. México ha sido impulsado por su gente y ha sido todo un reto, diría el reto más grande en este Mundial que hemos tenido. La afición en realidad hizo pesar mucho su apoyo y la presión que ejerció sobre nosotros", señaló.

Burn también reconoció la dificultad que representó disputar el encuentro en la altitud de la Ciudad de México, ubicada a 2,240 metros sobre el nivel del mar.