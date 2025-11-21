Cerrar X
Koke de la Parra y Jaime Guzmán van victoria en cierre de campaña

El equipo HO Speed Racing busca cerrar la temporada con un triunfo y dejar huella en el Autódromo Monterrey los días viernes 28 y sábado 29 de este mes

  • 21
  • Noviembre
    2025

El equipo HO Speed Racing aborda la Gran Final de la temporada de Súper Copa Roshfrans en el Autódromo Monterrey con la clara ambición de capitalizar la experiencia acumulada, el ritmo demostrado en los últimos eventos y la puesta a punto definitiva para regresar al podio. Esta pista de 3.250 km de longitud y exige precisión, valentía y una estrategia perfecta para aprovechar su recta larga, la chicana y las curvas técnicas.

Los pilotos del equipo, Koke de la Parra y Jaime Guzmán, al mando del auto #11 Restonic – Glacier Water – 3M en la categoría GTM Pro 1, llegan con los objetivos de superar los contratiempos técnicos de las fechas previas, explotar un coche afinado, y despedir la temporada con un resultado contundente ante una afición que ha seguido su progreso. Según el calendario oficial, la fecha 9 de la Súper Copa se llevará a cabo en Monterrey el 28 y 29 de noviembre.

Koke de la Parra, piloto que conoce bien el trazado del Autódromo Monterrey, compartió “este fin de semana representa una gran oportunidad. Monterrey es una pista que tengo marcada, con sus rectas y cambios de ritmo que me permiten sacar el máximo. Hemos trabajado en el taller, ajustando la aerodinámica delantera y el frenado trasero para que el coche tenga estabilidad en la chicana y velocidad en la recta. Después de Puebla queremos cerrar la temporada con victoria y darle un gran resultado a Restonic, Glacier Water, 3M y al equipo HO Speed Racing.”

Por su parte, Jaime Guzmán añadió, “aunque el campeonato ya no está en nuestras manos, la última fecha del año es clave para demostrar lo que somos capaces de hacer. Estoy muy motivado, el coche está en buenas condiciones y trabajamos intensamente en el simulador para dominar la pista. Vamos a competir con toda la convicción y darle al equipo y a nuestros patrocinadores el final de temporada que merecen.”

El Autódromo Monterrey, ubicado en Carretera México-Laredo, es un escenario con historia en el automovilismo mexicano, sede de eventos importantes del automovilismo deportivo mexicano, y reconocido por su combinación de velocidad y técnica.  

El equipo HO Speed Racing está listo para dar espectáculo, acelerar el pulso de la afición y escribir un final memorable para la temporada 2025, que además contará después de las carreras con el show de Los Tres Tristes Tigres.


Etiquetas:
