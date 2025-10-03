Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_23_21_AM_55009b0e7d
Deportes

La Billie Jean King Cup 2025 de tenis se jugará en Monterrey

Se llevará el próximo noviembre en el Club Sonoma, con la presencia de mexicanas, de la talla de Renata Zarazúa, Giuliana Olmos y Ana Sofía Sánchez

  • 03
  • Octubre
    2025

El momento de apoyar al tenis femenil mexicano llegó con la realización de la Billie Jean King Cup 2025 en Monterrey, del viernes 14 al domingo 16 de noviembre en el Estadio GNP Seguros del Club Sonoma.

Serán tres días de partidos donde las jugadoras nacionales necesitarán el aliento de los fanáticos al tenis de Monterrey y de todo el país para vencer a las escuadras de Canadá y Dinamarca, los otros dos países involucrados.

Para estas series, donde se definirá el pase a la calificación del 2026 rumbo a las finales, el comité organizador lanza este viernes la venta general de boletos.

Estos partidos corresponden al Grupo A de los Play-Offs, donde cada serie constará de tres partidos, dos de singles y uno de dobles; se jugará round robin entre los tres países y el que termine mejor posicionado avanzará a la clasificación rumbo a las finales.

Serán siete sedes las que se realizarán alrededor del mundo, de las cuales México consiguió una de ellas con los beneficios que esto traerá a las jugadoras mexicanas.

Aunque el capitán del conjunto mexicano, Agustín Moreno, aún no anuncia a las jugadoras que participarán, regularmente Renata Zarazúa, Giuliana Olmos y Ana Sofía Sánchez son quienes han estado en el equipo las series más recientes.

El último equipo que presentó Canadá en una serie de la BJKC estuvo conformado por Rebecca Marino, Marina Stakusic, Victoria Mboko y Kayla Cross, mientras que por Dinamarca, Clara Tauson ha estado presente en las series más recientes.

En 1998 fue la última ocasión en que Monterrey albergó un evento de la Billie Jean King Cup, en aquel entonces llamada Copa Federación, cuando México consiguió el ascenso al Grupo I en el extinto Chipinque Raquet Club.

Jessica Fernández, Karin Palme, Paola Palencia y la regia Melody Falcó fueron las representantes mexicanas que se enfrentaron a otros siete países del área de Centroamérica y el Caribe y lograron el ascenso al Grupo I.

Ahora tocará esperar a que Moreno anuncie a las tenistas que nos representarán en estas series y estar presentes en el Estadio GNP Seguros para brindarles todo el apoyo que necesitan para salir delante de este trascendental compromiso.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T142947_472_7eed19fdcf
¿Listo para gozar de un gran ‘finde’? Estas son algunas opciones
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_29_43_AM_77d2be175e
¿Tope o rugido? Un capítulo más del Borregos vs Auténticos Tigres
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_03_T085229_704_32f7abaca7
Insta a esclarecer la desaparición de 120 personas en Nicaragua
sheinbaum_nl_viernes_mexicano_ee14b5e161
Destaca Nuevo León en salud y farmacias en 'Viernes Muy Mexicano'
EH_FOTO_VERTICAL_62_b7653150b2
Aterrizaje de emergencia deja dos pilotos fallecidos en Rusia
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×