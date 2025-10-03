La Billie Jean King Cup 2025 de tenis se jugará en Monterrey

El momento de apoyar al tenis femenil mexicano llegó con la realización de la Billie Jean King Cup 2025 en Monterrey, del viernes 14 al domingo 16 de noviembre en el Estadio GNP Seguros del Club Sonoma.

Serán tres días de partidos donde las jugadoras nacionales necesitarán el aliento de los fanáticos al tenis de Monterrey y de todo el país para vencer a las escuadras de Canadá y Dinamarca, los otros dos países involucrados.

Para estas series, donde se definirá el pase a la calificación del 2026 rumbo a las finales, el comité organizador lanza este viernes la venta general de boletos.

Estos partidos corresponden al Grupo A de los Play-Offs, donde cada serie constará de tres partidos, dos de singles y uno de dobles; se jugará round robin entre los tres países y el que termine mejor posicionado avanzará a la clasificación rumbo a las finales.

Serán siete sedes las que se realizarán alrededor del mundo, de las cuales México consiguió una de ellas con los beneficios que esto traerá a las jugadoras mexicanas.

Aunque el capitán del conjunto mexicano, Agustín Moreno, aún no anuncia a las jugadoras que participarán, regularmente Renata Zarazúa, Giuliana Olmos y Ana Sofía Sánchez son quienes han estado en el equipo las series más recientes.

El último equipo que presentó Canadá en una serie de la BJKC estuvo conformado por Rebecca Marino, Marina Stakusic, Victoria Mboko y Kayla Cross, mientras que por Dinamarca, Clara Tauson ha estado presente en las series más recientes.

En 1998 fue la última ocasión en que Monterrey albergó un evento de la Billie Jean King Cup, en aquel entonces llamada Copa Federación, cuando México consiguió el ascenso al Grupo I en el extinto Chipinque Raquet Club.

Jessica Fernández, Karin Palme, Paola Palencia y la regia Melody Falcó fueron las representantes mexicanas que se enfrentaron a otros siete países del área de Centroamérica y el Caribe y lograron el ascenso al Grupo I.

Ahora tocará esperar a que Moreno anuncie a las tenistas que nos representarán en estas series y estar presentes en el Estadio GNP Seguros para brindarles todo el apoyo que necesitan para salir delante de este trascendental compromiso.

