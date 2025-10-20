La fiesta de la F1 llegará a la CDMX el próximo fin de semana

La edición 25 del Gran Premio de México, en el automovilismo de la Fórmula 1, ‘ya encendió sus motores’.

Y es que el próximo fin de semana: viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de este mes de octubre, se celebrará la Fecha 20 de la Temporada 2025 del Gran Circo en la pista del Autódromo Hermanos Rodriguez, en la Ciudad de México.

Este lunes comenzarán a llegar los equipos de las escuderías, vía terrestre y aérea, para comenzar a acondicionar el escenario azteca, que recibirá a miles de aficionados durante los tres días de actividad.

La escudería McLaren llegará al evento ya como la Campeona del Mundial de Constructores de la actual temporada, y con sus pilotos Oscar Piastri y Lando Norris peleando por el título en lo alto de la clasificación del Mundial de Constructores.

Aunque no hay que dar por descartado al volante Max Verstappen, quien viene cerrando fuerte, acaba de ganar ayer domingo el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, y es el piloto que más carreras ha ganado en nuestro país, al igual que su equipo, Red Bull.

Entérate

Max Verstappen: 5 títulos (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023)

Jim Clark: 2 títulos (1963 y 1967)

Alain Prost: 2 (1988 y 1990)

Nigel Mansell: 2 (1987 y 1992)

Lewis Hamilton: 2 (2016 y 2019)

Dan Gurney: 1 (1964)

Richie Ginther: 1 (1965)

John Surtees: 1 (1966)

Graham Hill: 1 (1968)

Denny Hulme: 1 (1969)

Jacky Ickx: 1 (1970)

Gerhard Berger: 1 (1986)

Ayrton Senna: 1 (1989)

Ricardo Patrese: 1 (1991)

Nico Rosberg: 1 (2015)

Carlos Sainz: 1 (2024)

