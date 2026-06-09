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Deportes

La fiesta futbolera… ¡Ya comienza en Nuevo León!

Este lunes, la FIFA “dio el silbatazo final” de la extensa gira de la Copa del Mundo, que será entregada al campeón de la justa el próximo domingo 19 de julio

  • 09
  • Junio
    2026

La fiesta futbolera crece día a día en la Sultana del Norte con diferentes actividades… y anoche se dio una más en Parque Fundidora.

Y es que este lunes, con un gran evento, FIFA dio el silbatazo final de la extensa gira de la Copa del Mundo, que será entregada al campeón de la justa el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey, día en que se celebrará la Gran Final, para con ello dar fin a la contienda.

Ante miles de regiomontanos, las instalaciones del Parque Fundidora fueron el escenario de la develación del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, que atrajo a cientos de aficionados y celebridades para ser testigos del concierto de J Balvin y de la presencia del exfutbolista brasileño Kaká.

Con este evento prácticamente arrancan las festividades de los encuentros del torneo, que abre fuego el próximo jueves a las 13:00 horas, con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.

En el evento de anoche, donde estuvo como invitado especial el trofeo de la Copa del Mundo y en el cual hubo diversas actividades interactivas, estuvieron presentes el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez.

La jornada promovió el evento deportivo y reforzó la identidad cultural de Monterrey a través del deporte y la música.

Los organizadores anunciaron que este tipo de eventos se presentará en otras ciudades antes de la justa.


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