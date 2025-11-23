La Roma vence 3-1 Cremonese a pesar de la expulsión de Gasperini

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, pasó de gritar en la línea de banda a sonreír desde las graduadas en cuestión de minutos.

Esto se debió a que la Roma anotó dos goles poco después de que él fuera expulsado, asegurando una victoria el domingo 3-1 en Cremonese que devolvió al equipo de Gasperini a la cima de la Serie A, antes del derbi de Milán.

La Roma se colocó dos puntos por delante del campeón defensor Napoli y tres por encima de Bolonia e Inter de Milán, que recibe al AC Milan más tarde.

El Milan, en quinto lugar, estaba dos puntos por debajo del Inter.

El Cremonese había demostrado ser un rival complicado para varios equipos esta temporada y se necesitaron varias paradas impresionantes del portero de la Roma, Mile Svilar, para mantenerse a raya.

La Roma tomó la delantera con su primera oportunidad real del partido. Manu Koné interpretó una pared con Lorenzo Pellegrini antes de encontrar a Matías Soulé en el borde del área, quien disparó al ángulo.

Svilar desvió un disparo del Cremonese al poste y los anfitriones también vieron revocado un penal tras revisión de video al final del primer tiempo, después de que un balón golpeó a el brazo del defensor de la Roma, Gianluca Mancini.

El árbitro confirmó que la mano no era "punible" ya que el brazo de Mancini estaba pegado a su cuerpo.

Gasperini fue expulsado a los 62 minutos. El entrenador de la Roma estaba furioso después de ser amonestado por disentir y gritó repetidamente "No dije nada", lo que le valió una segunda tarjeta amarilla. Siguió gritando mientras se retiraba del campo.

Dos minutos después, la Roma duplicó su ventaja cuando el balón rebotó en el área antes de caerle al suplente Evan Ferguson, quien anotó su primer tanto con el equipo.

Gasperini puede que no haya estado en posición de ver ese gol, pero se le vio sonriendo después del tercero de la Roma, al 69.

Wesley rompió la trampa del fuera de juego para correr hacia el pase de Stephan El Shaarawy y colocarlo más allá del portero Emil Audero que salía a su encuentro.

Francesco Folino cabeceó un gol de consolación tardío para el Cremonese.

Lucha por el descenso

Mateo Pellegrino anotó dos veces para ayudar al Parma a ganar 2-1 en Hellas Verona en una lucha crucial por el descenso.

El Parma se colocó tres puntos por encima de la zona de descenso, mientras que el Verona cayó al último lugar, a tres puntos de la salvación.

