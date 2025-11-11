Cerrar X
La Semana Regiomontana de El Toreo rendirá un merecido homenaje

La ceremonia, organizada por la Peña Taurina El Toreo de Monterrey, se celebrará este martes en las instalaciones del Museo de Monterrey

  • 11
  • Noviembre
    2025

Como parte de las actividades de la XLVIII Semana Regiomontana de El Toreo, que año con año organiza la Peña Taurina El Toreo, este martes en punto de las 19:00 horas, el Museo de Monterrey, antiguo Palacio Municipal, será escenario de una extraordinaria velada de música y poesía dedicada a rendir homenaje a Don Armando Fuentes Aguirre ‘Catón”, reconocido escritor, periodista y amante de la cultura mexicana.

En el marco de esta celebración, ‘Catón’ será nombrado socio honorario de la Peña, en un acto que busca reconocer su trayectoria y su aportación a las letras y tradiciones nacionales.

La ceremonia contará con la participación de la Banda Juvenil de Cadereyta, que deleitará al público con una selección de bellos pasodobles, alternando con la lectura de poesías taurinas del gran poeta Gerardo Diego, interpretadas por el maestro Juan Alanís, en un ambiente de arte, sensibilidad y orgullo taurino.

Con este homenaje, la emblemática Peña El Toreo, la más antigua de todo México, reafirma su compromiso con la difusión de la cultura y la preservación de nuestras tradiciones.

La invitación es abierta a todo el público, la entrada será libre para quienes deseen disfrutar de una tarde llena de música, poesía y sentimiento regiomontano.


