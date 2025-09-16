Las Grandes Ligas descartan hacer juegos en Londres en 2026

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, aseguró que el mercado mexicano es considerado como una prioridad, pues se tiene contemplada la realización de juegos, los cuales podrían llevarse a cabo en abril de 2026, dejando abandonada la idea de llevar el béisbol de las Grandes Ligas a Londres el próximo año.

Las mayores realizaron juegos de temporada regular en Monterrey en 1996, 1999, 2018 y 2019, y en Ciudad de México en 2023 y 2024. Arizona y San Diego probablemente jugarán en Ciudad de México el próximo 25 y 26 de abril.

En contraste, la MLB ha abandonado la idea de llevar dos juegos a la capital de Inglaterra durante la próxima temporada debido a problemas de programación con el Estadio Olímpico de West Ham y el socio televisivo de este deporte.

La idea inicial era que los New York Yankees se enfrentaran a los Toronto Blue Jays los días 13 y 14 de junio, pero esta se vino abajo debido a que el West Ham juega en casa su último encuentro de la Premier League contra el Leeds el 24 de mayo, lo cual deja poco tiempo de margen para convertir el campo en uno de béisbol, además de que las Grandes Ligas no pudieron programar partidos allí para más adelante en junio porque la cadena deportiva Fox no tenía espacios de transmisión disponibles debido a compromisos con el Mundial.

El comisionado del béisbol, Rob Manfred, dijo el martes después de su sesión de preguntas y respuestas en el evento "Tuned In" de Front Office Sports que los juegos en Londres estaban definitivamente cancelados.

Desde 2019, la MLB ha realizado encuentros en Londres, siendo la primera vez cuando los Yankees barrieron dos juegos contra los Boston Red Sox. Una serie de dos juegos planeada entre los Cardenales de San Luis y los Chicago Cubs en 2020 fue cancelada debido a la pandemia.

En 2023, las series fueron divididas allí por los Cardenales y los Cubs, así como por los New York Mets y los Philadelphia Phillies en 2024.

El contrato laboral de las Grandes Ligas incluía juegos en París para 2025, pero fueron cancelados porque las mayores y el sindicato de peloteros no pudieron encontrar un promotor.

Manfred dijo que las mayores están trabajando en iniciativas de base en India debido a la afinidad de esa nación por el cricket.

A diferencia del mercado europeo, la MLB ha avanzado en el mercado asiático, especialmente en los últimos años debido al seguimiento de Shohei Ohtani.

Las mayores abrieron la temporada en Tokio en 2000, 2004, 2008, 2012, 2019 y este año, y en Seúl en 2024.