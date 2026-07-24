El máximo anotador en la historia de la NBA descartó el retiro y eligió Filadelfia para buscar un último campeonato antes de poner fin a su carrera

Inicio / Deportes / LeBron James jugará con los 76ers sus últimas temporadas

Con LeBron James el proceso podría procesarse.

Este viernes el LeBron anunció que jugará con los Philadelphia 76ers, poniendo fin a semanas de especulación sobre su futuro y descartando tanto el retiro como un posible regreso a equipos como Cleveland o Miami.

El máximo anotador en la historia de la NBA hizo oficial su decisión mediante sus redes socieles, en donde aseguró que esta será su "última decisión" como agente libre y que afrontará el cierre de su carrera con la franquicia de Filadelfia.

"Creo que puedo ayudar a convertir a los 76ers de Filadelfia en un equipo campeón y me entusiasma mucho impulsar a una nueva base de aficionados y comenzar este increíble viaje una última vez", expresó James.

El jugador de 41 años reveló que al finalizar la temporada anterior con Los Angeles Lakers llegó a pensar seriamente en retirarse, aunque finalmente decidió continuar.

"Estaba bastante seguro de que jugué mi último partido. Fui sincero cuando dije que necesitaba decidir si todavía amo este juego. Todavía amo de verdad este juego, y aún tengo más para dar", afirmó.

I thought I was done when the season ended. I wasn't ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

LeBron James busca un último título en la NBA

De acuerdo con ESPN, James firmará un contrato por $8 millones y dos temporadas con los Sixers, una cifra muy inferior a los cerca de $53 millones que percibió durante su último año con los Lakers.

BREAKING: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, Klutch Sports Group and Klutch CEO and Game Over show host Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/ALOlTkgdAV — Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2026

El cuatro veces campeón de la NBA aseguró que la decisión no estuvo motivada por cuestiones económicas.

"No voy por dinero. No voy por la familia. ¿Para qué estoy jugando realmente en este punto? Todavía quiero sacrificarme, trabajar, competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar", señaló.

James celebró el anuncio con un video publicado en Instagram acompañado por la canción Dreams and Nightmares, del rapero originario de Filadelfia Meek Mill, que concluye con el logotipo de los 76ers.

Los Sixers buscan romper una sequía de más de cuatro décadas

La llegada de LeBron representa uno de los movimientos más importantes del mercado de la NBA y fortalece a un equipo que no conquista el campeonato desde 1983 ni supera la segunda ronda de los playoffs desde 2001.

James compartirá vestidor con figuras como Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, incorporado recientemente tras un intercambio durante la temporada baja.

La reacción en Filadelfia fue inmediata. Maxey celebró la noticia en redes sociales, mientras que Brown publicó el mensaje "#throwtheballup", frase utilizada desde su llegada a la franquicia.

Incluso, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, proclamó el viernes como el "Día de LeBron James" en el estado.

Una carrera histórica entra en su etapa final

LeBron James disputará su temporada número 24 en la NBA, ampliando un récord histórico de longevidad en la liga.

En su trayectoria suma cuatro campeonatos, cuatro premios al Jugador Más Valioso (MVP), cuatro MVP de las Finales, 22 selecciones al Juego de Estrellas y más de 1,600 partidos disputados.

Durante la campaña anterior promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por encuentro, mientras que sus promedios de carrera ascienden a 26.8 puntos, 7.5 rebotes y 7.4 asistencias.

Tras iniciar su carrera con Cleveland Cavaliers en 2003, también jugó para Miami Heat y Los Angeles Lakers, franquicias con las que conquistó sus cuatro títulos de la NBA.

En su despedida, James dedicó un mensaje a las ciudades donde desarrolló su carrera.

"Gracias LA. ¡A Miami la amaré por siempre y el noreste de Ohio siempre será mi hogar!", escribió.

Ahora, el último capítulo de una de las carreras más exitosas en la historia del baloncesto profesional se escribirá en Filadelfia.