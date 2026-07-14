El extremo belga se convirtió en el primer integrante del plantel campeón de la Premier League en abandonar a los Gunners tras la conquista del título.

Inicio / Deportes / Leandro Trossard deja al Arsenal y ficha con Besiktas

El Arsenal comenzó a mover piezas tras conquistar la Premier League y confirmó la salida de Leandro Trossard, quien continuará su carrera en el Besiktas de Turquía.

El club londinense informó que alcanzó un acuerdo para el traspaso definitivo del futbolista belga, aunque no reveló los detalles económicos de la operación.

Con su salida, Trossard se convierte en el primer jugador del equipo campeón de Inglaterra en abandonar la plantilla de cara a la próxima temporada.

Cierra un ciclo de tres años y medio

Trossard llegó al Arsenal procedente del Brighton y rápidamente se convirtió en una pieza importante dentro del esquema del conjunto londinense.

Durante su paso por los Gunners disputó múltiples competencias nacionales e internacionales, aportando experiencia, desequilibrio ofensivo y goles en momentos importantes.

En la temporada más reciente marcó seis anotaciones en la Premier League y colaboró en la campaña que terminó con el esperado campeonato inglés, el primero para el Arsenal desde 2004.

También fue protagonista con Bélgica

El atacante de 31 años llega a Turquía después de una intensa temporada en la que también tuvo participación destacada con la selección de Bélgica.

Trossard fue titular en los seis encuentros disputados por el combinado belga durante su recorrido hasta los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Además, formó parte del once inicial del Arsenal en la final de la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain a finales de mayo.

Leandro Trossard'dan BJK SuperApp'e özel ilk mesaj! 🦅 pic.twitter.com/M8YtC0Lsej — BJK SuperApp (@BJKSuperApp) July 14, 2026

El club de Estambul anunció la incorporación del futbolista con un video en redes sociales donde aparece vistiendo los colores del equipo y realizando su característica celebración de gol.

La llegada de Trossard representa uno de los movimientos más importantes del mercado para el Besiktas, que busca recuperar protagonismo tanto en Turquía como en Europa.

El conjunto blanquinegro finalizó en la cuarta posición de la liga turca la temporada pasada y no conquista el campeonato desde 2021.

La actividad para Besiktas comenzará de inmediato, ya que la próxima semana disputará la segunda ronda de clasificación de la UEFA Europa League frente al Midtjylland.

El club turco también ha reforzado su plantilla con la incorporación del guardameta Alexander Nübel, procedente del Bayern Múnich.