Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
H_Kx9_U9g_XUAA_Mq_WF_bd5771458a
Deportes

Lewis Hamilton gana en Barcelona su primera carrera con Ferrari

El piloto británico Lewis Hamilton se impuso este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, correspondiente a la séptima fecha del Mundial de Fórmula 1

  • 14
  • Junio
    2026

El británico Lewis Hamilton se llevó la victoria en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima fecha del Mundial de Fórmula 1, disputado en el circuito de Montmeló, donde firmó su primer triunfo como piloto de Ferrari.

Hamilton agranda su legado

El siete veces campeón del mundo, de 41 años, alcanzó su victoria número 106 en la Fórmula 1, ampliando su récord histórico, además de conquistar por séptima ocasión el trazado catalán.

El británico se impuso por delante de George Russell, de Mercedes, y Lando Norris, de McLaren, quienes completaron el podio.

El líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, no logró terminar la competencia tras abandonar a falta de tres vueltas, lo que marcó un punto importante en la lucha por el título.

También el español Fernando Alonso tuvo que retirarse antes de completar las 66 vueltas debido a un problema de batería en su monoplaza.

El argentino Franco Colapinto finalizó en la octava posición, mientras que el mexicano Sergio Pérez cruzó la meta en el decimocuarto lugar, firmando su mejor resultado de la temporada.

El neerlandés Max Verstappen concluyó en el cuarto sitio, seguido por el australiano Oscar Piastri, mientras que otros pilotos como Isack Hadjar y Pierre Gasly también lograron sumar puntos.

Así queda el campeonato

Pese a su abandono, Antonelli se mantiene como líder del Mundial con 156 puntos, aunque Hamilton recortó distancias y ahora se encuentra a 41 unidades.

FERRARI.JPG

La competencia en Barcelona fue la primera de la temporada que no gana Mercedes, lo que añade emoción a la pelea por el campeonato.

El campeonato de Fórmula 1 continuará dentro de dos semanas con el Gran Premio de Austria, que se disputará en el circuito Red Bull Ring, en Spielberg.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

serena_williams_abierto_berlin_18b6b84f4e
Mexicana gana en dupla a Serena Williams en Abierto de Berlín
francia_mbapee_d8208f1bd0
Francia vence a Senegal 3-1 con doblete de Mbappé
nl_corredores_estadio_monterrey_a6107041c6
Crean lista de espera de suites del juego 1,000 del Mundial FIFA™
publicidad

Últimas Noticias

dd307727_c0d4_42c6_8eb3_ff5a7e464cd1_7f3725c54e
Basura y drenajes obstruidos movilizan cuadrillas municipales
1d30d4d6_ef60_4e54_a0c3_6ad6c19a3d88_a30ee6df1a
DIF Saltillo y gran cadena de cine fortalecen alianza
Inflacion_32c7a3c348
Lideran papa y naranja alzas en canasta básica
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
publicidad
×