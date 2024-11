Lista la liguilla para los Regios, serán San Luis y Pumas

La fase regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX llega a su fin hoy domingo, y previo al arranque de la fase final habrá Fecha FIFA que le pondrá una pausa al campeonato mexicano de laPrimera División del futbol.

Aún así, los clubes regios ya conocen a sus rivales para la ronda de Cuartos de Final: Tigres se medirá al Atlético de San Luis y Rayados se enfrentará a Pumas… en fechas y horarios por definir.

Los de la UANL, segundo sitio de la Tabla General, y los potosinos, sexto puesto del pelotón, jugarán la Ida en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis y la Vuelta será en el Estadio Universitario.

Monterrey, quinto escalón de la clasificación, y la UNAM, cuarto lugar general, disputarán el primer capítulo en el ‘Gigante de acero’ y el duelo definitivo en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

También quedaron definidos los duelos del Play In, que es el nuevo sistema de Repechaje: América (sitio siete) Vs. Xolos (sitio ocho), y Chivas (sitio nueve) Vs. Atlas (sitio 10).

El ganador del América-Xolos avanza directo a Cuartos… y el perdedor va ante el ganador del Chivass Vs. Atlas. El perdedor del Clásico Tapatío queda fuera de la eliminatoria.

