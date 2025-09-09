Los 49ers firman al tercer mejor pateador de la NFL, Eddy Piñeiro

49ers firman al pateador Eddy Piñeiro; tercer mejor de la historia

El pateador Eddy Piñeiro, de origen cubano y nicaragüense, firma con San Francisco 49ers

San Francisco sigue conformando un roster más poderoso, con el que apunta de nuevo al Lombardi.

Pues este martes los 49ers firmaron a su nuevo pateador, pocas horas después de que cortaran a Jake Moody.

Los de Santa Clara, California, hicieron oficial la contratación del cubano-nicaragüense Eddy Piñeiro, quien es el tercer pateador más preciso en la historia de la NFL.

Piñeiro llega en reemplazo de Moody, quien fue despedido después de que este domingo fallara tres goles de campo, en los que se incluye uno de apenas 27 yardas en el juego contra Seahawks.

Además, el nuevo pateador de los Niners se encuentra en cuanto a eficiencia solo por debajo de Justin Tucker de los Baltimore Ravens y Harrison Butker de Kansas City.

Eddy, de 29 años, es hijo de padre cubano y madre nicaragüense. Llegó a la NFL como agente libre no reclutado en 2018 por los Oakland Raiders; una campaña después pasó a los Chicago Bears, a los que dejó al final de la temporada del 2020.

En 2021 formó parte de los New York Jets y en las últimas dos temporadas brilló en Carolina Panthers, en donde en 2022 conectó 33 de 35 goles de campo y en 2024 fue efectivo en 22 de 26 intentos.

En siete años de carrera se ha convertido en uno de los mejores de todos los tiempos en la NFL. Ha hecho buenos 111 de los 126 goles de campo que ha pateado para un destacado 88.1 por ciento de efectividad. Su gol de campo más largo es de 56 yardas.

La llegada de Piñeiro se da después de que Kyle Shanahan lo llamara para que entrenara con el equipo y, después de la práctica, la directiva decidió hacerse de sus servicios para lo que resta de la temporada.

La contratación representa un gran avance significativo en la posición de pateador en los "Gambusinos", que pasarán de tener a un hombre con 74.2% de efectividad, uno de los peores registros de la NFL con Jake Moody, a 88.1%, la tercera mejor en la historia de la liga con Eddy como pateador.

