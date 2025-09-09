Cerrar X
deportes_eddy_pineiro_7682affddf
Deportes

Los 49ers firman al tercer mejor pateador de la NFL, Eddy Piñeiro

San Francisco 49ers fichan a Eddy Piñeiro, ex Carolina Panthers, tras despedir a Jake Moody. Piñeiro es el tercer pateador más preciso en la historia de la NFL

  • 09
  • Septiembre
    2025

49ers firman al pateador Eddy Piñeiro; tercer mejor de la historia

El pateador Eddy Piñeiro, de origen cubano y nicaragüense, firma con San Francisco 49ers

San Francisco sigue conformando un roster más poderoso, con el que apunta de nuevo al Lombardi.

Pues este martes los 49ers firmaron a su nuevo pateador, pocas horas después de que cortaran a Jake Moody. 

Los de Santa Clara, California, hicieron oficial la contratación del cubano-nicaragüense Eddy Piñeiro, quien es el tercer pateador más preciso en la historia de la NFL.

Piñeiro llega en reemplazo de Moody, quien fue despedido después de que este domingo fallara tres goles de campo, en los que se incluye uno de apenas 27 yardas en el juego contra Seahawks.

Además, el nuevo pateador de los Niners se encuentra en cuanto a eficiencia solo por debajo de Justin Tucker de los Baltimore Ravens y Harrison Butker de Kansas City.

Eddy, de 29 años, es hijo de padre cubano y madre nicaragüense. Llegó a la NFL como agente libre no reclutado en 2018 por los Oakland Raiders; una campaña después pasó a los Chicago Bears, a los que dejó al final de la temporada del 2020.

En 2021 formó parte de los New York Jets y en las últimas dos temporadas brilló en Carolina Panthers, en donde en 2022 conectó 33 de 35 goles de campo y en 2024 fue efectivo en 22 de 26 intentos.

En siete años de carrera se ha convertido en uno de los mejores de todos los tiempos en la NFL. Ha hecho buenos 111 de los 126 goles de campo que ha pateado para un destacado 88.1 por ciento de efectividad. Su gol de campo más largo es de 56 yardas.

La llegada de Piñeiro se da después de que Kyle Shanahan lo llamara para que entrenara con el equipo y, después de la práctica, la directiva decidió hacerse de sus servicios para lo que resta de la temporada.

La contratación representa un gran avance significativo en la posición de pateador en los "Gambusinos", que pasarán de tener a un hombre con 74.2% de efectividad, uno de los peores registros de la NFL con Jake Moody, a 88.1%, la tercera mejor en la historia de la liga con Eddy como pateador.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_12_at_12_15_34_AM_f6171d1a91
Cam Little, con una patada histórica, pone a soñar a los Jaguars
deportes_trey_lance_6de0645d22
Los Chargers baten a los Lions en el juego del Salón de la Fama
deportes_tarron_jackson_bccfe12d54
Hospitalizan a Tarron Jackson tras sufrir lesión en entrenamiento
publicidad

Últimas Noticias

bf890f13_52c7_4f2c_bdbd_92bf1f14d8ed_64a849cfea
Conoce De la Garza nuevas áreas del Instituto Nuevo Amanecer
deportes_roberto_kelly_7302f91794
Sultanes anuncia la salida de Roberto Kelly después de seis años
EH_UNA_FOTO_52_49d23f104f
Guatemala rechaza campaña de EUA por uso de imagen de migrante
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×