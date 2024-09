Los Auténticos Tigres de la UANL… ¡salen de ‘cacería’!

Luego de una veda de poco más de 10 meses, para los Auténticos Tigres llegó el momento de salir a cacería.

Hoy viernes a las 19:00 horas, los Auténticos abrirán la temporada 2024 al recibir a los Aztecas de la UDLAP en el Estadio Gaspar Mass.

Marcados a nivel nacional con la etiqueta de protagonistas tras disputar las últimas dos Finales de ONEFA, en el campamento de la UANL se muestran ecuánimes y su pensamiento sólo está en el duelo inaugural.

“Estamos listos, hemos tenido una larga y gran preparación, obviamente nuestras metas son muy altas, pero vamos juego a juego y hoy lo que tenemos en mente son los Aztecas de la UDLAP, nada más”, expresó Ángel Alvarado, líder corredor de la ONEFA en 2023 y estudiante de la Facultad de Ingienería Civil.

La madurez y fortaleza mental son dos de las características que presenta esta edición 2024 del equipo comandado por el coach Antonio Zamora.

Al ataque regresan 10 de los 11 titulares del año anterior, incluido el quarterback de último año, Patricio Quiroga.

En la defensa habrá más cambios, pero la unidad luce sólida y con velocidad en todas sus líneas.

La UDLAP, que es dirigida por Raúl Rivera, jugará por primera vez en temporada regular ante Auténticos desde el hoy lejano 2009.

Los poblanos llegan con un roster renovado, que incluye a 29 reclutas que no jugaron en ese equipo en el 2023.

Con la mira en lo más alto, pero con la filosofía de ir juego a juego, Auténticos Tigres buscará lanzar su primer rugido de la temporada esta noche.

Es bueno saber que...

La última vez que los Auténticos Tigres recibieron a Aztecas de la UDLAP en temporada regular fue el 25 de septiembre del 2009. Fue en el marco del 76 aniversario de la UANL, se jugó en el Estadio Universitario y ganó Auténticos 41-7.

Ficha

Futbol americano

ONEFA 2024

Temporada regular

Semana 1 - Hoy

Aztecas Vs. Auténticos

Estadio Gaspar Mass

19:00 horas

Entérate

Este es el rol de juegos de Auténticos Tigres de la UANL para le Temporada 2024 de la ONEFA, que inicia hoy:

Fase regular

Semana 1, hoy viernes: Aztecas Vs. Auténticos, Estadio Gaspar Mass, 19:00 horas

Semana 2, DESCANSA

Semana 3, sábado 21 de septiembre: Auténticos Vs. Águilas, Estadio Olímpico Universitario, 18:00 horas

Semana 4, viernes 27 de septiembre: Borregos Guadalajara Vs. Auténticos, Estadio Gaspar Mass, 19:00 horas

Semana 5, viernes 4 de octubre: Borregos Monterrey Vs. Auténticos, Estadio Gaspar Mass, 19:00 horas

Semana 6, viernes 11 de octubre: Pumas CU Vs. Auténticos, Estadio Gaspar Mass, 19:00 horas

Semana 7, sábado 19 de octubre: Auténticos Vs. Burros Blancos, Estadio Wilfrido Massieu, 10:00 horas

Semana 8, sábado 26 de octubre: Auténticos Vs. Pumas Acatlán, Estadio FES, 12:00 horas

Semana 9, vViernes 1 de noviembre:Auténticos Vs. Borregos Puebla, Estadio Gaspar Mass, 19:00 horas

Semana 10, viernes 8 de noviembre: Auténticos Vs. Leones Anáhuac, Estadio La Cueva del León, 19:00 horas

Playoffs

Cuartos de final

15 y/o 18 de noviembre

Semifinal

22 y/o 23 de noviembre

Final

29 o 30 de noviembre

Foto: Prensa de la UANL

