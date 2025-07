Los hermanos Sharpe, primeros en el Salón de la Fama de la NFL

Shannon Sharpe se puso su chaqueta dorada del Salón de la Fama de la NFL su casa de Atlanta el invierno pasado y esperó la llegada de su hermano.

Sterling bajó las escaleras y entró al sótano con una expresión perpleja.

"¡Bienvenido, hermano!" dijo Shannon.

¿A qué, se preguntó Sterling, "¿a tu casa?"

"Al Salón de la Fama de la NFL," corrigió Shannon. "Clase 2025."

El primer par de hermanos que tendrán sus bustos exhibidos en Canton se abrazaron, décadas de dudas disipándose en una mezcla de risas y lágrimas.

Se desvaneció la noción de que siete temporadas estelares en la NFL no eran suficientes para la inmortalidad.

Desde siempre, los hermanos pensaron que sería Sterling quien llegaría primero a Canton. Nació tres años antes y el receptor tuvo una destacada carrera en Carolina del Sur y luego con los Packers de Green Bay, quienes lo eligieron en la primera ronda en 1988, dos años antes de que los Broncos de Denver seleccionaran a su hermano menor en la séptima ronda.

Sterling fue titular en todos sus encuentros en siete temporadas consecutivas hasta que una lesión en el cuello acortó su carrera justo cuando él y los Packers estaban en su mejor momento. Fueron otros integrantes del Hall of Fame, Ron Wolf, LeRoy Butler, Reggie White y Brett Favre, quienes llevaron el título de vuelta a la ciudad y Sterling incursionó en la transmisión antes de dejar el fútbol americano para dedicarse al golf.

Sterling fue nombrado a cinco Pro Bowls y obtuvo honores de primer equipo All-Pro los tres años que lideró la liga en recepciones. Promedió 85 atrapadas en su carrera, un número inaudito para esa época y diez más de las que Jerry Rice promedió en sus primeras siete temporadas.

En su última campaña lideró la liga con 18 recepciones de touchdown, incluyendo un trío de anotaciones en su último juego a pesar de lidiar con el entumecimiento en los brazos y hormigueo en el cuello causado por un problema en la primera y segunda vértebra en su columna cervical.

En la segunda mitad de esa campaña tuvo síntomas molestos y el 18 de diciembre de 1994 sufrió lo que comúnmente se conoce como "stingers" contra los Falcons en el último juego de los Packers en el antiguo Milwaukee County Stadium. Seis días después jugó en Tampa, donde atrapó nueve pases para 132 yardas y tres touchdowns en la primera mitad, en lo que resultó ser su último juego.

Justo después de Navidad, se enteró de que necesitaba una cirugía de fusión cervical que limitaría el movimiento de su cabeza, haciéndolo demasiado peligroso para continuar jugando. Al escuchar el diagnóstico, se levantó y estrechó la mano de sus médicos.

"Ya había logrado lo que quería," Sterling dijo a la filial de NBC WIS News en Columbia, Carolina del Sur, esta primavera. “Solo quería jugar, y pude jugar en la NFL durante siete años”.

Debido a que su carrera fue acortada a los 29 años, tuvo que esperar 31 años para llegar a Canton.

"Sterling se suponía que debía estar en el Salón primero," dijo Shannon antes de su inducción en 2011, donde recibió una ovación de pie al decir, "Soy el segundo mejor jugador de mi propia familia."

A diferencia de Sterling, las credenciales de Shannon al Salón de la Fama nunca estuvieron en duda. Estableció el estándar en la posición de ala cerrada, asistiendo a ocho Pro Bowls en 14 temporadas, obteniendo cuatro honores de primer equipo All-Pro y ganando tres Super Bowls en un lapso de cuatro años, dos en Denver y uno en Baltimore.

Le dio su primer anillo de Super Bowl — de la victoria de Denver 31-24 sobre Green Bay en 1997 — a Sterling. Y llamó a la oportunidad de dar la bienvenida a su hermano mayor al Salón "el momento más orgulloso de mi vida."

A pesar de su amor compartido por el juego, los hermanos que crecieron en una pequeña casa de bloques de cemento en la zona rural de Georgia eran diferentes en un aspecto importante: Shannon superó un impedimento del habla en su infancia para convertirse en uno de los jugadores más platicadores y más tarde en uno de los comentaristas de fútbol americano más vocales. Sterling prefería perfeccionar su oficio en relativa oscuridad y evitaba en su mayoría al público y a los medios.

"Como jugador de fútbol americano, era inaccesible," Sterling dijo a WIS News. “No quería que me abordaran. No quería ser famoso. No quería hacer amigos. Tengo un trabajo que hacer y voy a hacer este trabajo mejor que nadie hace cualquier otra cosa.”

Sterling estaba entre un grupo de receptores abiertos, incluyendo a Andre Reed y Jerry Rice, que las defensas comenzaron a marcar con doble cobertura a finales de los años 80.

Sterling abrazó la atención extra de la defensa de "pinza y tornillo" y en realidad se volvió mejor por ello.

Comentarios