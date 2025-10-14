Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_14_at_12_53_48_AM_5b325cbf03
Deportes

Los Rayados de Monterrey presumen ser candil de la… ¡Casa!

'La Pandilla' marcha invicto como local en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX… y liga siete juegos sin perder en su estadio en el campeonato mexicano

  • 14
  • Octubre
    2025

En la fase regular del actual Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, solamente existen tres clubes con paso invicto como local… y uno de ellos es Rayados, que en la era del director técnico español, Domenec Torrent, no ha perdido en casa.

No conforme con ello, Monterrey liga siete juegos sin tropiezo en el ‘Gigante de acero’: seis victorias y un empate, al considerar juegos de primera ronda y de fase final.

Y este sábado, La Pandilla volverá a jugar frente a sus aficionados al recibir a Pumas de la UNAM a las 19:00 horas en batalla de la Jornada 13 del campeonato mexicano.

Los otros dos conjuntos que no han caído en casa son Cruz Azul y Xolos.

La reciente derrota de los albiazules en el coloso de La Pastora fue en el Play-In ‘A’ al caer 2-1 ante Pachuca, el pasado domingo 27 de abril de este año, es decir, hace cinco meses y 17 días.

Los albiazules registran 21 partidos consecutivos de Liga MX (en fase regular y Liguilla) con gol a favor en casa.

Entérate

Estos son los siete encuentros consecutivos de Rayados sin perder en casa, en Liga MX:

Torneo Clausura 2025, Play-In ‘C’: Rayados 2-0 Pumas
Torneo Clausura 2025, Cuartos Ida: Rayados 3-2 Toluca
Torneo Apertura 2025, Jornada 3: Rayados 3-1 Atlas
Torneo Apertura 2025, Jornada 5: Rayados 3-2 Mazatlán
Torneo Apertura 2025, Jornada 6: Rayados 3-0 Necaxa
Torneo Apertura 2025, Jornada 9: Rayados 2-2 Necaxa
Torneo Apertura 2025, Jornada 11: Rayados 1-0 Santos


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

chupete_suazo_665a157e5f
Se retira 'Chupete' Suazo del fútbol a los 44 años
finanzas_canasta_basica_8037e3f909
‘Respiran’ precios en NL: inflación se ubica en 3.35%
Whats_App_Image_2025_10_13_at_8_34_53_PM_b0ffe11374
Comparte Gaby Oyervides logros y estrategias del DIF Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_37304879ff
Localizan restos óseos durante jornada de búsqueda en Reynosa
EH_UNA_FOTO_516d1294ff
Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT
EH_UNA_FOTO_2_d191f19e68
Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×