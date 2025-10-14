Los Rayados de Monterrey presumen ser candil de la… ¡Casa!

En la fase regular del actual Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, solamente existen tres clubes con paso invicto como local… y uno de ellos es Rayados, que en la era del director técnico español, Domenec Torrent, no ha perdido en casa.

No conforme con ello, Monterrey liga siete juegos sin tropiezo en el ‘Gigante de acero’: seis victorias y un empate, al considerar juegos de primera ronda y de fase final.

Y este sábado, La Pandilla volverá a jugar frente a sus aficionados al recibir a Pumas de la UNAM a las 19:00 horas en batalla de la Jornada 13 del campeonato mexicano.

Los otros dos conjuntos que no han caído en casa son Cruz Azul y Xolos.

La reciente derrota de los albiazules en el coloso de La Pastora fue en el Play-In ‘A’ al caer 2-1 ante Pachuca, el pasado domingo 27 de abril de este año, es decir, hace cinco meses y 17 días.

Los albiazules registran 21 partidos consecutivos de Liga MX (en fase regular y Liguilla) con gol a favor en casa.

Entérate

Estos son los siete encuentros consecutivos de Rayados sin perder en casa, en Liga MX:

Torneo Clausura 2025, Play-In ‘C’: Rayados 2-0 Pumas

Torneo Clausura 2025, Cuartos Ida: Rayados 3-2 Toluca

Torneo Apertura 2025, Jornada 3: Rayados 3-1 Atlas

Torneo Apertura 2025, Jornada 5: Rayados 3-2 Mazatlán

Torneo Apertura 2025, Jornada 6: Rayados 3-0 Necaxa

Torneo Apertura 2025, Jornada 9: Rayados 2-2 Necaxa

Torneo Apertura 2025, Jornada 11: Rayados 1-0 Santos

Comentarios