Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T111340_842_526a737131
Deportes

Luis Suárez suspendido seis partidos por escupir en final

Luis Suárez fue sancionado con seis partidos de suspensión por escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup

  • 06
  • Septiembre
    2025

El delantero uruguayo Luis Suárez, figura del Inter Miami, fue sancionado con seis partidos de suspensión por escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup, informó el torneo.

La sanción, que incluye además una multa económica, deberá cumplirse en la próxima o próximas ediciones de la competencia.

El castigo no fue exclusivo para Suárez: el español Sergio Busquets recibió dos partidos por “conducta violenta” y el argentino Tomás Avilés tres por el mismo motivo.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, al concluir la final que el Seattle Sounders ganó 3-0, cuando se desató una tangana entre jugadores y miembros de ambos equipos.

Suárez reconoció su error y ofreció disculpas en un comunicado: “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia ni frente a mi club. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”.

El Inter Miami también se pronunció, asegurando que “condena los altercados” y que esas acciones “no representan los valores del deporte”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25250196404913_be9d1b4c3c
EUA marcha sin victorias en 7 duelos ante rivales 'top 25'
EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T145903_069_0dea071a95
Alejandro Fernández pospone conciertos en EUA por enfermedad
EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T110520_292_b55843877a
CE multa a Google por abuso en publicidad online
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
Cinta_de_la_escena_del_crimen_7f485c3c03
Abandonan restos humanos en carretera del norte de Veracruz
aeh53_04b513efc8
Polonia desmantela laboratorio; detienen a mexicanos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
nl_presa_cerro_prieto_858e80375b
Ante panorama seco en NL: Urgen obras hídricas de largo alcance
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
publicidad
×