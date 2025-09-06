Luis Suárez suspendido seis partidos por escupir en final
Luis Suárez fue sancionado con seis partidos de suspensión por escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup
El delantero uruguayo Luis Suárez, figura del Inter Miami, fue sancionado con seis partidos de suspensión por escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup, informó el torneo.
La sanción, que incluye además una multa económica, deberá cumplirse en la próxima o próximas ediciones de la competencia.
El castigo no fue exclusivo para Suárez: el español Sergio Busquets recibió dos partidos por “conducta violenta” y el argentino Tomás Avilés tres por el mismo motivo.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo, al concluir la final que el Seattle Sounders ganó 3-0, cuando se desató una tangana entre jugadores y miembros de ambos equipos.
Suárez reconoció su error y ofreció disculpas en un comunicado: “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia ni frente a mi club. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”.
El Inter Miami también se pronunció, asegurando que “condena los altercados” y que esas acciones “no representan los valores del deporte”.
