Luis Suárez suspendido seis partidos por escupir en final

El delantero uruguayo Luis Suárez, figura del Inter Miami, fue sancionado con seis partidos de suspensión por escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup, informó el torneo.

La sanción, que incluye además una multa económica, deberá cumplirse en la próxima o próximas ediciones de la competencia.

El castigo no fue exclusivo para Suárez: el español Sergio Busquets recibió dos partidos por “conducta violenta” y el argentino Tomás Avilés tres por el mismo motivo.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, al concluir la final que el Seattle Sounders ganó 3-0, cuando se desató una tangana entre jugadores y miembros de ambos equipos.

Suárez reconoció su error y ofreció disculpas en un comunicado: “No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia ni frente a mi club. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”.

El Inter Miami también se pronunció, asegurando que “condena los altercados” y que esas acciones “no representan los valores del deporte”.

