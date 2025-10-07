Cerrar X
mundial_2026_visitantes_4446aa61e0
Deportes

Más de un millón quieren ser voluntarios en el Mundial 2026: FIFA

Según la FIFA, más de 65 mil voluntarios participarán en el torneo que reunirá a 48 selecciones en 16 ciudades entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026

  • 07
  • Octubre
    2025

El programa de voluntariado para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, superó el millón de solicitudes, marcando un récord histórico en cualquier evento deportivo, informó la FIFA este martes.

A falta de tres días para el cierre del registro, el organismo rector del fútbol mundial confirmó que ya se han recibido más de un millón de solicitudes de voluntarios, cifra superior a la registrada en cualquier otro torneo previo.

En total, se seleccionarán más de 65 mil personas para participar durante el certamen, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el carácter diverso de los aspirantes, "tenemos voluntarios de entre 18 y 92 años, desde jóvenes estudiantes hasta jubilados que quieren compartir su experiencia, es el grupo más diverso del mundo; cada persona tiene una historia que contar", señaló.

Como parte de la preparación, la FIFA inauguró en Nueva York y Nueva Jersey el primero de los 12 centros de voluntariado que operarán durante el Mundial.

Cabe señalar que dichos espacios servirán para capacitar, coordinar y apoyar a los seleccionados antes y durante la competencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

egipto_mundial_2026_0a1a343512
Se clasifica Egipto al Mundial 2026 de la mano de Mohamed Salah
mundial_2026_sheinbaum_96310820f4
Anuncia Federación fecha para revelar detalles del Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_13db4e4f61
Abren inscripciones para la carrera 'Corriendo por la Vida'
publicidad

Últimas Noticias

46849026_fc67_43a9_b9e8_2d97e2988ab2_56c14f53f7
Solicitan a Samuel enviar cuarto informe en plazo establecido
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
EH_UNA_FOTO_63a8994282
Piden estudios en la zona de Catujanes para posibles desalojos
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×