Más de un millón quieren ser voluntarios en el Mundial 2026: FIFA

El programa de voluntariado para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, superó el millón de solicitudes, marcando un récord histórico en cualquier evento deportivo, informó la FIFA este martes.

A falta de tres días para el cierre del registro, el organismo rector del fútbol mundial confirmó que ya se han recibido más de un millón de solicitudes de voluntarios, cifra superior a la registrada en cualquier otro torneo previo.

En total, se seleccionarán más de 65 mil personas para participar durante el certamen, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el carácter diverso de los aspirantes, "tenemos voluntarios de entre 18 y 92 años, desde jóvenes estudiantes hasta jubilados que quieren compartir su experiencia, es el grupo más diverso del mundo; cada persona tiene una historia que contar", señaló.

Como parte de la preparación, la FIFA inauguró en Nueva York y Nueva Jersey el primero de los 12 centros de voluntariado que operarán durante el Mundial.

Cabe señalar que dichos espacios servirán para capacitar, coordinar y apoyar a los seleccionados antes y durante la competencia.

