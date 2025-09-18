Cerrar X
McLaughlin-Levrone conquista oro mundial de 400 metros en Tokio

La estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone se consagró este jueves campeona mundial de los 400 metros en Tokio con un tiempo de 47.78 segundos

  • 18
  • Septiembre
    2025

En una final que quedará en la memoria del atletismo, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone se consagró este jueves campeona mundial de los 400 metros en Tokio con un tiempo de 47.78 segundos, la segunda mejor marca de la historia.

Con este registro, destronó a la dominicana Marileidy Paulino, defensora del título, que firmó la plata con un 47.98, también un crono histórico.

Desde 1985 ninguna atleta había bajado de los 48 segundos en la vuelta al óvalo, pero en esta final lo lograron dos. El podio lo completó la bareiní Salwa Eid Naser, bronce con 48.19.

La marca de Paulino se convirtió en la tercera mejor de todos los tiempos, incluso por delante del 47.99 de la checoslovaca Jarmila Kratochvilova (1983).

Sin embargo, ni esa hazaña fue suficiente para que la campeona olímpica revalidara la corona obtenida en Budapest hace dos años.

El duelo McLaughlin-Levrone–Paulino deja una conclusión clara: el legendario récord mundial de la alemana Marita Koch (47.60 en 1985) empieza a tambalearse.

Para McLaughlin-Levrone, campeona olímpica y plusmarquista mundial de 400 metros vallas, este oro representa su cuarto título mundial, sumándose a los obtenidos en 400 vallas (2022) y en el relevo 4x400 metros (2019 y 2022).

También cuenta con una plata en 400 vallas (2019) y dos dobletes olímpicos de oro en 400 vallas y 4x400 (Tokio 2021 y París 2024).

Su triunfo es también una recompensa a la audacia: hace meses sorprendió al anunciar que dejaría de lado su prueba de referencia para buscar el título en los 400 metros lisos. La apuesta salió perfecta.

Paulino, por su parte, continúa haciendo historia para República Dominicana. Con esta plata suma su quinta medalla en Mundiales, llevando al país caribeño a un total de nueve preseas en estas citas.

La velocista supera ya en protagonismo al gran referente del atletismo dominicano, Félix Sánchez, dos veces campeón mundial y campeón olímpico en 400 vallas.


