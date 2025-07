México enfrentará a Honduras por pase a la final de Copa Oro

Javier Aguirre sólo ha perdido un encuentro oficial desde que asumió el cargo al frente de la selección mexicana por tercera ocasión. El entrenador buscará que eso no vuelva ocurrir para seguir con vida en la Copa Oro.

El “Vasco” Aguirre y el campeón defensor México se toparán con el combinado de Honduras el miércoles en Santa Clara, California, para definir el pasaje a la final del torneo regional que se realiza en Estados Unidos.

Con un doblete de Luis Palma, los catrachos superaron 2-0 a los mexicanos en San Pedro Sula por los cuartos de final de la Liga de Naciones en noviembre del año pasado en un partido en el cual Aguirre terminó sangrando en la cabeza por un objeto que le arrojaron de la tribuna.

“Nos conocemos bien, al ‘profe’ (Reinaldo) Rueda lo respeto mucho, lo he enfrentado hace muchos años", dijo Aguirre, quien dirigió al Tri en los Mundiales del 2002 y de 2010. "Será un partido igualado con mucha intensidad, habrá que cuidar los detalles y hacer un juego perfecto si queremos superar a Honduras”.

Además de esa derrota ante Honduras, en los 16 encuentros en los que ha estado al frente de México, sólo ha perdido en un amistoso ante River Plate el cual encaró con un equipo alterno y otro ante Suiza, en preparación para la Copa Oro.

Aunque el equipo sigue adoleciendo de la falta de profundidad en el último tercio, logró superar invicto la primera fase y sólo un empate ante Costa Rica arruinó el paso perfecto. En cuartos de final, el equipo se impuso 2-0 sobre el invitado Arabia Saudí.

México arribará al encuentro con un par de bajas de dos de sus jugadores regulares. El primero el volante Luis Chávez, quien se rompió el ligamento cruzado en un entrenamiento y el segundo el lateral Jesús Gallardo, por acumulación de tarjetas.

“De momento no tengo tan claro quién jugará, todavía no hemos perfilado”, dijo Aguirre. "Después de analizar a Honduras lo decidiremos y así conseguiremos el once inicial”.

Mateo Chávez ha jugado dos de los primeros cuatro encuentros de la Copa Oro en la lateral izquierda de Gallardo. El relevo de Chávez para enfrentar el partido ante los árabes fue el juvenil de 16 años Gilberto Mora.

“Sabemos que ellos en Honduras se hacen fuertes, pero ahora estamos en Copa Oro vamos a tener el apoyo de nuestra gente y eso suma mucho para nosotros", dijo el delantero Santiago Giménez. "Va a ser un buen partido y lo vamos a ganar”.

Honduras, que comenzó el torneo con una derrota por paliza ante Canadá, se levantó de la lona para avanzar en su grupo y en los cuartos de final dio un campanazo al dejar fuera a Panamá, que fue subcampeón en la Copa Oro anterior y también en la Liga de Naciones de la CONCACAF.

“Tengo que felicitar a todo el equipo, a toda la selección nacional, por esa resiliencia que han tenido, esa reacción psicológica y futbolística para superar ese momento tan difícil en el inicio del torneo", dijo el entrenador.

Los catrachos están de vuelta en unas semifinales de la Copa Oro por primera ocasión desde la edición de 2013.

La única vez que los hondureños superaron a México en un encuentro de la Copa Oro fue en la edición del 2007, cuando Rueda era su entrenador.

Comentarios