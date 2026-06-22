El Tricolor ganó el último duelo de la fase de grupos de Qatar 2022 y triunfó en los dos primeros de Primera Ronda en la fiesta del futbol de este año

Inicio / Deportes / México está enrachado en la justa veraniega: liga tres victorias

La Selección Mexicana de Futbol puede presumir que está enrachada en la fiesta del futbol… y es que liga tres victorias en este certamen.

La primera fue por 2-1 ante Arabia Saudita en la Jornada 3 de la Fase de Grupos de Qatar 2022 con goles de Henry Martín (al 47’) y Luis Chávez (al 52’); por los árabes descontó Salem Al-Dawsari (al 90’+5).

Enseguida superó por 2-0 a Sudáfrica en la Jornada 1 de la Primera Ronda de la actual justa, con dianas de Julián Quiñones (al 9’) y Raúl Jiménez (al 67’).

Y más tarde dio cuenta por 1-0 ante Corea del Sur en la Fecha 2 de la Fase de Grupos del certamen en disputa, con tanto de Luis Romo (al 50’).

El miércoles, los aztecas, ya con el boleto para la ronda de dieciseisavos de final, van por su cuarta victoria consecutiva en la justa al enfrentar a República Checa a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Últimos triunfos consecutivos de México en mundiales

Justa Fase Jornada Resultado Estadio Fecha 2022 Grupos 3 Arabia 1-2 México Lusail 30 de noviembre 2026 Grupos 1 México 2-0 Sudáfrica Ciudad de México 11 de junio 2026 Grupos 2 México 1-0 Corea Guadalajara 18 de junio

*México sólo ha recibido un gol en sus tres partidos más recientes en la justa veraniega.