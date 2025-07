México gana plata en saltos mixtos en el Mundial de Singapur

El equipo mixto de clavados, formado por Osmar Olvera, Alejandra Estudillo, Zyanya Parra y Randal Willars, ganó la medalla de plata en la prueba de 3 y 10 metros en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025.

Sumaron 426.30 puntos, quedando solo por detrás de China, que se llevó el oro con 466.25 puntos.

Japón completó el podio con el bronce (409.65 puntos).

Osmar Olvera destacó con un impresionante salto de 91.20 puntos en el trampolín de 3 metros, aunque China remontó en las rondas finales.

Una circunstancia que llevó a México a pasar de ocupar la primera plaza de la clasificación con una renta de casi quince puntos, haberse relegado al segundo puesto con una desventaja de 2.30 unidades con el ‘gigante’ asiático.

Diferencia que se disparó tras el paso por la plataforma de 10 metros, en la que pese a la dificultad de los saltos ejecutados por Alejandra Estudillo y Randal Willars, el equipo mexicano poco pudo hacer ante la excelencia mostrada por los competidores chinos.

