Los encuentros se disputaron en el Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, República Dominicana

Inicio / Deportes / México logra medalla de plata en polo acuático de JCC 2026

La selección mexicana femenil de polo acuático conquistó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de caer por un ajustado marcador de 11-10 frente a Colombia en la disputa por el campeonato.

El conjunto dirigido por Carlos Benítez Velo llegó a la final después de completar una destacada actuación durante el certamen, con paso invicto en la fase preliminar y victorias sobre Venezuela, Puerto Rico, Guatemala, Colombia y Cuba.

Colombia define la final en los últimos instantes

México se mantuvo en la pelea durante los cuatro periodos y protagonizó un cierre de alta intensidad ante la selección colombiana, rival al que había derrotado 14-10 durante la primera etapa del torneo.

La diferencia en la final llegó mediante un penal convertido por Colombia en los instantes decisivos, anotación que estableció el 11-10 definitivo y dejó a las mexicanas a un gol de conquistar el título regional.

La medalla de plata mejora el resultado obtenido por México en San Salvador 2023, edición en la que el equipo nacional terminó con el bronce, y confirma su crecimiento entre las principales selecciones de polo acuático de Centroamérica y el Caribe.

En el encuentro por el tercer lugar, Puerto Rico derrotó 10-4 a Cuba para completar el podio de la competencia femenil.

México mostró poder ofensivo durante el torneo

El representativo nacional comenzó su participación con una victoria de 24-5 sobre Venezuela, posteriormente superó 18-13 a Puerto Rico y goleó 30-2 a Guatemala. También venció 14-10 a Colombia y cerró la ronda preliminar con un triunfo de 13-9 frente a Cuba.

Entre las actuaciones individuales sobresalió Diana Guzmán, quien marcó 10 goles ante Puerto Rico y se convirtió en una de las piezas más importantes de la ofensiva mexicana durante la competencia.

Plantel mexicano que conquistó la medalla de plata

La selección estuvo integrada por Alma Luna, de Guanajuato; Alicia Fregoso y Lucía Carballo, de la Ciudad de México; Victoria Feliciano Fernández, Rachel Heredia Mendoza, Mercedes Feliciano Fernández y Anajulia Ramírez Hinojosa, de Nuevo León.

También participaron Julia Cárdenas, Dulce Sánchez, Paola Sandoval, Maritza Ochoa y Valeria Martínez, de Jalisco, además de Diana Guzmán y Mía Brondo, representantes de Aguascalientes.

Los encuentros se disputaron en el Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, República Dominicana, donde México cerró su participación con una plata y solamente una derrota en todo el torneo.