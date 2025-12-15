México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela

La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) informó este lunes que no se encuentra en condiciones de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela.

La decisión de la LMP fue comunicada durante una Asamblea General Extraordinaria de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

De acuerdo con la CBPC, la postura de México responde a “situaciones externas ajenas a su control”, sin que se detallaran públicamente las razones específicas.

Con ello, el béisbol mexicano se suma a otras ligas históricas que tampoco garantizan su participación en el certamen caribeño.

Puerto Rico y República Dominicana también declinan

Además de México, las ligas profesionales de Puerto Rico y República Dominicana notificaron formalmente que tampoco están en capacidad de asistir al torneo que tendría como sede Caracas y La Guaira.

Las tres ausencias representan un golpe significativo para la Serie del Caribe, que tradicionalmente se apoya en estos países como sus principales protagonistas.

Venezuela mantiene su postura como sede

La CBPC señaló que reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), la cual ha reiterado que el país cuenta con las condiciones organizativas necesarias para albergar la competencia.

Sin embargo, la Confederación evitó confirmar si el torneo se mantendrá en Venezuela bajo este escenario.

Evaluación de alternativas para el torneo

Ante la negativa de México, Puerto Rico y República Dominicana, la CBPC informó que analizará “de manera responsable” las distintas opciones disponibles para la realización del evento regional, sin precisar si se contempla un cambio de sede o un ajuste en el formato del certamen.

Invitados y posible sede alterna

Si la decisión se mantiene, la Serie del Caribe 2026 se disputaría únicamente con Venezuela, junto a los países invitados Colombia, Cuba, Panamá y el equipo Japan Breeze, de Japón.

En caso de que el torneo no se celebre en suelo venezolano, se analiza la posibilidad de una sede alterna en alguno de los países invitados, como ocurrió en 2019, cuando se realizó en Panamá por la situación política en Venezuela.

