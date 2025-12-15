Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
Deportes

México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela

Además de México, Puerto Rico y República Dominicana tampoco asistirán a la Serie del Caribe al informar que no se encuentra en condiciones de asistir al torneo

  • 15
  • Diciembre
    2025

La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) informó este lunes que no se encuentra en condiciones de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela.

La decisión de la LMP fue comunicada durante una Asamblea General Extraordinaria de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

De acuerdo con la CBPC, la postura de México responde a “situaciones externas ajenas a su control”, sin que se detallaran públicamente las razones específicas.

Con ello, el béisbol mexicano se suma a otras ligas históricas que tampoco garantizan su participación en el certamen caribeño.

Puerto Rico y República Dominicana también declinan

Además de México, las ligas profesionales de Puerto Rico y República Dominicana notificaron formalmente que tampoco están en capacidad de asistir al torneo que tendría como sede Caracas y La Guaira.

Las tres ausencias representan un golpe significativo para la Serie del Caribe, que tradicionalmente se apoya en estos países como sus principales protagonistas.

Venezuela mantiene su postura como sede

La CBPC señaló que reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), la cual ha reiterado que el país cuenta con las condiciones organizativas necesarias para albergar la competencia.

Sin embargo, la Confederación evitó confirmar si el torneo se mantendrá en Venezuela bajo este escenario.

Evaluación de alternativas para el torneo

Ante la negativa de México, Puerto Rico y República Dominicana, la CBPC informó que analizará “de manera responsable” las distintas opciones disponibles para la realización del evento regional, sin precisar si se contempla un cambio de sede o un ajuste en el formato del certamen.

Invitados y posible sede alterna

Si la decisión se mantiene, la Serie del Caribe 2026 se disputaría únicamente con Venezuela, junto a los países invitados Colombia, Cuba, Panamá y el equipo Japan Breeze, de Japón.

En caso de que el torneo no se celebre en suelo venezolano, se analiza la posibilidad de una sede alterna en alguno de los países invitados, como ocurrió en 2019, cuando se realizó en Panamá por la situación política en Venezuela.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Trump_9307d305df
Trump exige a Venezuela devolver activos petroleros de EUA
e1e1febedd09f3378a2243e5f523a0251007a95b_5240b6fdf1
Maduro dice 'no' a la guerra en medio de tensiones con EUA
trump_venezuela_rusia_106de708bc
Afirman que Trump le declarará la guerra a Venezuela el miércoles
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×