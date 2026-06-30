El Tri ha disputado nueve juegos en el Coloso de Santa Úrsula y no ha perdido: registra 7 victorias y 2 empates, con 16 goles a favor y solamente dos en contra

Inicio / Deportes / México va invicto en el Estadio CDMX, en juegos del Mundial FIFA™

Tal parece que la Selección Mexicana de Futbol ya tiene un pie en los octavos de final de la justa 2026.

Y es que el Tricolor nunca ha perdido un partido de la fiesta del futbol cuando juega en el Estadio Azteca, al considerar los duelos de las fiestas del futbol México 1970, México 1986 y la actual de este año.

Este martes a las 19:00 horas, en la cancha del también llamado Estadio Ciudad de México, el conjunto azteca recibe a Ecuador en la fase de dieciseisavos de final… en busca del pase a la antesala de los cuartos de final.

Los aztecas han disputado nueve juegos en el Coloso de Santa Úrsula con saldo de siete victorias y dos empates, sin derrota, con 16 goles a favor y solamente dos en contra, para una diferencia de goles positiva de +14.

Las siete victorias las reparte ante: dos ante Bélgica, y una ante El Salvador, Irak, Bulgaria, Sudáfrica y República Checa.

El par de igualadas es frente a la Unión Soviética y Paraguay.

Las únicas dos selecciones que le han anotado al Tricolor en la CDMX, en las fiestas del futbol, son Bélgica y Paraguay.

Partidos que ha disputado la México en el Estadio Ciudad de México en mundiales

Justa Fase Jornada Resultado 1970 Grupos 1 México 0-0 Unión Soviética 1970 Grupos 2 México 4-0 El Salvador 1970 Grupos 3 México 1-0 Bélgica 1986 Grupos 1 Bélgica 1-2 México 1986 Grupos 2 México 1-1 Paraguay 1986 Grupos 3 Irak 0-1 México 1986 Octavos de Final — México 2-0 Bulgaria 2026 Grupos 1 México 2-0 Sudáfrica 2026 Grupos 3 República Checa 0-3 México

En números

Estas son las estadísticas que registra la Selección Mexicana en sus partidos de la justa veraniega disputados en el Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Ciudad de México: