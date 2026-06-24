El Tricolor está a 90 minutos de empatar la marca que logró en la justa de México 1970: no recibir gol en la Fase de Grupos o Primera Roinda

Inicio / Deportes / México va por fase de grupos perfecta y sin goles en contra

Con la esperanza ante todo, así es como la Selección Mexicana cuenta con un paso firme en esta edición de la justa de 2026 al ganar los dos primeros partidos del magno evento deportivo y sin recibir un solo gol.

Aunque cueste creerlo, esta es la primera ocasión en que el equipo Tricolor logra asegurar su liderato en la fase de grupos sin jugar un tercer partido.

La primera vez que los aztecas ganaron sus primeros dos partidos fue a principios del siglo XXI, cuando le ganó a Croacia (1-0) y Ecuador (2-1) en el Grupo F de Corea-Japón 2002, o en la edición de Rusia 2018, en la que le ganó a la legendaria selección de Alemania con un tanto de Hirving “El Chucky” Lozano, y derrotó a Corea (2-1).

La selección dirigida por Javier Aguirre acumuló seis puntos en la actual fiesta del futbol, por lo que es el mejor inicio mundialista de la historia.

México tardó 96 años y 18 participaciones mundialistas en ganar sus dos primeros partidos de una Copa del Mundo sin recibir gol.

Si derrota a República Checa en el tercer partido, México firmará por primera vez una fase de grupos perfecta con tres victorias.

Pero… ¿quiénes son los porteros con más partidos sin recibir gol?

Raúl “Tala” Rangel mantiene el arco invicto ante Sudáfrica y Corea del Sur, por lo que si conserva esta racha podría llegar a 270 minutos en una misma justa veraniega, siendo una de las mejores rachas de un guardameta en una fiesta del futbol.

Los porteros con mayor número de partidos sin recibir anotaciones, en juegos oficiales o amistosos con la Selección Mexicana de Futbol, son leyendas… y aunque muchos piensen que Jorge Campos lidera esta tabla, la realidad es que no es así.

La cima la ocupa Guillermo “Memo” Ochoa con 47 encuentros

Le siguen Jorge Campos y Oswaldo Sánchez con 38 duelos.

A empatar marca

No conforme con llevar paso perfecto (dos victorias en dos partidos), tener asegurada la cima del Grupo A y estar clasificada a Dieciseisavos de Final en esta justa de 2026, la Selección Mexicana de Futbol está a 90 minutos de empatar una marca que ya logró en la fiesta del futbol: no recibir gol en Fase de Grupos.

En el certamen de México 1970, el Tricolor dejó en cero a todos sus rivales de primera ronda: empató 0-0 con Unión Soviética en la Fecha 1, venció 4-0 a El Salvador en la Fecha 2 y superó 1-0 a Bélgica en la Fecha 3.

En la actual edición, los aztecas derrotaron 2-0 a Sudáfrica en la Jornada 1 y 1-0 a Corea del Sur en la Jornada 2… y hoy miércoles enfrentan a República Checa en la Jornada 3 de la Fase de Grupos, a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, con el reto de dejar a este rival en cero para igualar el récord logrado hace 56 años.

Los mexicanos han vivido justas con muchos goles en contra en Fase de Grupos, como en Uruguay 1930, en la cual aceptaron 13 dianas, o 12 en Argentina 1978 y 10 en Brasil 1950.

La contraparte se dio en Brasil 2014, con solamente un gol recibido en Primera Ronda, o dos en México 1986, Corea-Japón 2005 y Sudáfrica 2010.

Goles en contra que recibió México en primera ronda de cada mundial

Justa Goles en contra Uruguay 1930 13 Brasil 1950 10 Suiza 1954 8 Suecia 1958 8 Chile 1962 4 Inglaterra 1966 3 México 1970 0 Argentina 1978 12 México 1986 2 Estados Unidos 1994 3 Francia 1998 5 Corea-Japón 2002 2 Alemania 2006 3 Sudáfrica 2010 2 Brasil 2014 1 Rusia 2018 4 Qatar 2022 3 México, EUA y Canadá 2026 0*

*A México le resta disputar un partido de la Fase de Grupos o Primera Ronda.