¿México vs Portugal? Reviven famosa 'predicción' de Los Simpson

La teoría resurgió porque el acomodo de las llaves del Mundial sí deja abierta la posibilidad de un México contra Portugal por el campeonato

Con el cuadro de eliminación directa ya definido, una curiosa coincidencia ha vuelto a encender las redes sociales: México y Portugal quedaron ubicados en lados opuestos de la llave del Mundial 2026, por lo que solo podrían enfrentarse en la gran final del torneo.

La posibilidad ha llevado a miles de aficionados a recordar un episodio de Los Simpson emitido en 1997.

¿Qué dice realmente el episodio?

La escena pertenece al capítulo "The Cartridge Family" ("Familia peligrosa"), de la novena temporada de la serie.

Al inicio del episodio, Homero Simpson y su familia asisten a un partido entre México y Portugal. Sin embargo, el encuentro sirve únicamente como punto de partida para la historia, ya que el aburrimiento del juego provoca una pelea multitudinaria que termina derivando en el tema central del capítulo: el debate sobre la posesión de armas de fuego en Estados Unidos.

¿Por qué volvió a hacerse viral?

La teoría resurgió porque el acomodo de las llaves del Mundial sí deja abierta la posibilidad de un México contra Portugal por el campeonato.

México disputará los dieciseisavos de final frente a Ecuador, mientras que Portugal enfrentará a Croacia.

Al encontrarse en sectores opuestos del cuadro, ambas selecciones solo podrían cruzarse si logran avanzar hasta el último partido del torneo.

Aunque la coincidencia ha despertado todo tipo de teorías y memes en redes sociales, no existe ninguna evidencia de que Los Simpson hayan predicho una final mundialista entre ambos países. Se trata únicamente de una coincidencia entre una escena ficticia de hace casi tres décadas y el acomodo actual del cuadro de eliminación directa