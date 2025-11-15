México y Uruguay empatan a cero en aguerrido partido en Torreón

Para mantener la costumbre, con cada Fecha FIFA, las dudas en la Selección Mexicana crecen cada día más, pues con cada partido se muestra una versión diferente del equipo de Javier Aguirre.

Para esta ocasión, se vio un equipo muy aguerrido y que mostró personalidad ante un rival al que le sobra colmillo, pese a que no contó con varios de sus jugadores titulares: Uruguay, con el que el Tricolor empató 0-0 en Torreón, Coahuila.

¡Con una sonrisa! 🗣️🇲🇽😬



Así entonó el himno nacional la 'Hormiga' Gozález previo al duelo contra Uruguay.

Todo comenzó incluso desde antes que arrancara el encuentro, pues desde que se dio a conocer que el "Tala" Rangel sería el arquero titular y no el héroe local, Carlos Acevedo, la afición lagunera mostró su inconformidad; por ello, cada que la pelota pasó por sus pies, su propia gente lo abucheó y pidió el ingreso del jugador de Santos.

Ante más de 30,000 personas, el equipo del "Vasco" intentó presentar una propuesta ofensiva y de tener el balón, sin embargo, los de Marcelo Bielsa dijeron "no, no" y se plantaron como si fuera un juego de eliminatoria sudamericana, pues las patadas y el juego físico fue la constante durante todo el encuentro.

¡Se salva México!⁰⁰



Tala Rangel evita el gol de los charrúas y mantiene el cero en el partido

⁰@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRNsdn



pic.twitter.com/isqyQxtmAm — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 16, 2025

Algo que hay que destacar es que la Selección Mexicana mostró personalidad, pues no se achicó a la hora de recibir y tirar patadas, mucho menos para encarar a los rivales cuando el trámite se puso brusco.

De táctica y oportunidades hubo muy poco, pero la intensidad sobró de ambos lados y solo por eso es que ambos tuvieron un par de chances frente a las porterías, pero nada tan claro.

¡Gil Morita!



El joven mexicano lo intenta de parte externa y se va desviado por poco

⁰@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRNsdn



pic.twitter.com/uVWTX3ICCa — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 16, 2025

La mejor oportunidad llegó de Gilberto Mora, quien recibió un pase al espacio de Raúl Jiménez, no hubo muchas chances para probar al arquero de Rayados, Santiago Mele, quien fue el titular para la Celeste. Además, al árbitro central se le pasaron dos penales muy claros (uno por bando), lo cual pudo cambiar el ritmo del encuentro.

Otro punto a destacar es que todos dos de los "regios" vieron acción, pues Diego Lainez y Germán Berterame entraron de cambio en el segundo tiempo, mientras que Fidel Ambriz se quedó en el banquillo.

¡Sigue el empate!



Raúl Jiménez lo intentaba al poste del portero de tiro libre y se va desviado

⁰@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRNsdn



pic.twitter.com/cX0yaQ5voQ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 16, 2025

Al final del día, los de Javier Aguirre no dejaron tan mal sabor de boca, pues mostraron garra y supieron hacerle el tú por tú a uno de los siempre favoritos a ser campeón del mundo.

El siguiente encuentro será frente a Paraguay, en un choque que se celebrará en el Alamodome de San Antonio, Texas; cuya transmisión podrás seguir por Azteca 7.

