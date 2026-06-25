Tras finalizar como líder del Grupo A, la Selección Mexicana disputará los dieciseisavos de final el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México

Inicio / Deportes / México ya conoce fecha de su próximo partido en Mundial FIFA™

La Selección Mexicana ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ahora espera conocer al rival que enfrentará en la siguiente ronda.

Tras concluir como líder del Grupo A, el conjunto dirigido por Javier Aguirre volverá a la actividad el próximo martes 30 de junio, fecha en la que buscará dar un nuevo paso en su camino dentro del torneo.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México, escenario donde el equipo nacional ha contado con el respaldo de miles de aficionados durante la fase de grupos.

México enfrentará a un tercer lugar

Aunque la fecha ya está definida, el adversario del Tricolor todavía no se conoce.

De acuerdo con el formato de competencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México se medirá a uno de los mejores terceros lugares clasificados a la ronda de eliminación directa.

Los posibles rivales surgirán de los Grupos C, E, F, H e I, por lo que habrá que esperar a que concluya la primera fase para conocer el cruce definitivo.

Entre los equipos que podrían aparecer en el camino de la selección mexicana figuran Escocia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Ecuador y Uruguay, dependiendo de cómo terminen las posiciones finales.

El equipo mexicano aseguró el primer lugar del Grupo A gracias a una contundente victoria de 3-0 sobre Chequia en la última jornada.

Los goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo permitieron al Tricolor cerrar la fase de grupos con una actuación convincente frente a más de 82,000 aficionados reunidos en el Estadio Ciudad de México.

Con ese resultado, México terminó por encima de Sudáfrica, que avanzó como segundo lugar del sector, mientras que Corea del Sur quedó a la espera de una posible clasificación entre los mejores terceros.

Uno de los aspectos más favorables para la Selección Mexicana es que continuará jugando en el Estadio Ciudad de México durante la siguiente ronda.

La localía podría convertirse en un factor importante para las aspiraciones del conjunto nacional, que ha contado con un ambiente favorable en cada una de sus presentaciones.

Además, si consigue superar los dieciseisavos de final, México permanecería en la misma sede para disputar los octavos de final, evitando desplazamientos y manteniendo el apoyo de su afición.

Con el boleto asegurado y el liderato del Grupo A en sus manos, México entra ahora a la fase donde cada partido es de eliminación directa.