En las fiestas del futbol celebradas en Nuevo León, en 1986 y 2026, cuatro partidos han registrado tres o más goles en cada uno de ellos

Inicio / Deportes / Monterrey es la sede de las golizas en Mundial FIFA 2026™

La victoria de Japón por 4-0 ante Túnez en la Fecha 2 de la Fase de Grupos de la fiesta del futbol de 2026 viene a confirmar que la ciudad de Monterrey es la sede de las golizas en la justa veraniega.

En cuatro juegos de este certamen, celebrados en Nuevo León (dos en 1986 y un par más en 2026), ha habido tres o más goles en cada uno de ellos.

En 1986, en la justa que se celebró en México, en la Jornada 3 de la Primera Ronda, España goleó 3-0 a Argelia en el Estadio Tecnológico el 12 de junio, en duelo que inició a las 12:00 horas, dentro del Grupo D.

También en 1986, en la Fecha 3 de la Fase de Grupos, Inglaterra superó por 3-0 a Polonia en el Estadio Tecnológico, el 11 de junio de 1986, en cotejo que arrancó a las 16:00 horas, en el Grupo F.

Y en la fiesta del futbol de 2026, en la Jornada 1 de la Primera Ronda, Suecia aplastó 5-1 a Túnez en el Estadio Monterrey el domingo 14 de junio, en batalla que comenzó a las 20:00 horas y que forma parte del Grupo F.

También en el certamen de este año, que se lleva a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, apenas el sábado pasado, Japón goleó 4-0 a Túnez también en el Estadio Monterrey, en duelo que arrancó a las 22:00 horas, y que corresponde al Grupo F, en la Jornada 2 de la Fase de Grupos.

Faltan por celebrarse dos duelos más en Nuevo León en esta justa de 2026: uno de fase de grupos entre Sudáfrica y Corea, y uno más de fase final, en dieciseisavos de final, entre el líder del Grupo F y el segundo sitio del Grupo C… ¿Habrá más golizas?

Juegos mundialistas en Monterrey donde se han anotado 3 o más goles