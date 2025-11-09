Cerrar X
Deportes

Muere aficionado durante el partido Ceuta-Almería

Un aficionado de 73 años falleció este domingo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el partido entre la AD Ceuta y la UD Almería

  09
  Noviembre
    2025

Un aficionado de 73 años falleció este domingo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el partido entre la AD Ceuta y la UD Almería, correspondiente a la Liga Hypermotion 2025-26, disputado en el estadio Alfonso Murube.

El incidente ocurrió en la grada sur al minuto 17 del encuentro, lo que obligó a detener el juego durante más de diez minutos mientras los servicios de emergencia intentaban reanimarlo.

Personal de la Cruz Roja, la UME del 061 y un médico presente en las gradas brindaron asistencia inmediata, pero pese a los esfuerzos, el hombre falleció antes de llegar al hospital.

Tras confirmarse el deceso, el partido fue suspendido por decisión conjunta de los árbitros y ambos equipos, en señal de respeto.

El estadio quedó en silencio absoluto, reflejando la conmoción de jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Medios locales confirmaron que el fallecido era seguidor del club ceutí, lo que ha generado muestras de pesar tanto en la afición como en el fútbol español.


