Cerrar X
AP_25334537190705_2f57709036
Deportes

Muere Billy Bonds, leyenda del West Ham, a los 79 años

Billy Bonds, histórico capitán y entrenador del West Ham, falleció a los 79 años. El club y su afición lo despidieron como una de sus mayores leyendas

  • 30
  • Noviembre
    2025

Billy Bonds, el exjugador y técnico del West Ham, ha fallecido. Tenía 79 años.

Su deceso fue confirmado en un comunicado de su familia difundido por West Ham el domingo. El club de la Liga Premier dijo que Bonds "falleció pacíficamente" el domingo por la mañana.

Antiguo capitán de los “Hammers”, Bonds fue el jugador con más años de servicio en la historia del club, con 799 apariciones a lo largo de un período de 21 años. Conquistó dos Copas FA antes de retirarse a la edad de 41 años.

Dirigió al West Ham desde 1990 hasta 1994.

“Papá amaba al West Ham United ya sus maravillosos hinchas con todo su corazón y atesoró cada momento de su tiempo en el club”, expresó su familia en un comunicado. "Siempre estará en nuestros corazones y será eternamente extrañado. Nos consuela saber que su legado vivirá para siempre".

En 2018, los aficionados del West Ham votaron a Bonds como el mejor jugador de la historia del club.

West Ham lo describió como uno de los “mayores competidores que el fútbol inglés ha tenido”.

"Descansa en paz Billy, nuestro valiente, inspirador y líder de corazón de león", añadió el club.

Hubo un minuto de aplausos para Bonds antes del partido de West Ham contra Liverpool en el Estadio de Londres el domingo.

El actual capitán Jarrod Bowen levantó una camiseta con el número 4 de Bonds en la espalda.

"Lo que significó para este club, lo que logró para este club, es un día triste para todos. Probablemente será recordado como la mayor leyenda de West Ham y también como el mejor capitán del club que han tenido", dijo Bowen.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

descarga_1_bc92dcf4a8
Familia de Silvia Pinal honra su legado a un año de su partida
Whats_App_Image_2025_11_22_at_5_44_00_PM_6db225c82a
Mueren dos personas tras accidente vial en General Terán
AP_25326547498073_72c9a9cfcb
Chelsea vence 2-0 a Burnley y recorta distancia con el Arsenal
publicidad

Últimas Noticias

992c7099b87d3b5c71b9f9ad1c9cfebbf5162b11_454c9ee406
Ryan Castro lanza canción navideña con la aparición de J Balvin
AP_25335858978529_8ce38cca80
Seth Curry se integra a los Warriors para reunirse con Stephen
nl_itzel_castillo_almanza_c062e7bbd2
Proponen contar con registro de entrendores deportivos
publicidad

Más Vistas

joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
c213841d_9aa0_44e7_9eb4_0b8c6b11aa99_e98d398daa
Caen 11 por fiesta clandestina con 350 menores en San Pedro
publicidad
×