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Deportes

Multan a Adolfo Vallejo por comentarios sexistas en Roland Garros

Vallejo perdió la semana pasada ante el francés Moise Kouame tras una tensa batalla a cinco sets que duró casi cinco horas

  • 01
  • Junio
    2026

El tenista Adolfo Daniel Vallejo fue acreedor de una multa de 65,000 dólares después de afirmar que su segunda ronda en Roland Garros no debería haber sido arbitrada por una mujer.

De acuerdo con los organizadores del Abierto de Francia, afirmaron que comentarios de esta naturaleza son acreedores de una multa monetaria de hasta la mitad de su premio.

Según la directora de Roland Garros, Amelie Mauresmo, los  jugadores que alcancen la segunda ronda en el Abierto de Francia recibirán $151,000 dólares, por lo que la multa al tenista paraguayo será en dólares.

"Esto es claramente inaceptable. Una vez más, este tipo de comentarios no tiene cabida aquí".

Vallejo perdió la semana pasada ante el francés Moise Kouame tras una tensa batalla a cinco sets que duró casi cinco horas. Posteriormente declaró que “este tipo de partido necesita ser arbitrado por un hombre”.

Vallejo sostuvo que jueza no controló a espectadores y Kouame hizo "tiempo"

Vallejo sostuvo que la jueza de la silla brasileña Ana Carvalho no controló a los espectadores.

"El público fue muy desubicado, pero entiendo que están apoyando a su compatriota. Es un público bastante intenso y por eso ya estaba preparado, ya sabía que iba a ser así y la verdad que no me perjudicó a mí, sino que más que nada lo fortaleció a él".

Agregó que su contrincante "se tomó mucho tiempo muchas veces, tirado en el piso o haciendo tiempo de más”.

“Y tampoco es normal que el público esté gritando durante un minuto seguido sin que se juegue.

En un partido donde la parte física importa mucho, si das mucho tiempo a un jugador, obviamente que lo va a aprovechar. La verdad que es también difícil que un árbitro pueda manejar esta situación".

 


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