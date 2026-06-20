Nathan Eovaldi se pierde apertura con Rangers por lesión

El lanzador de los Rangers de Texas Nathan Eovaldi fue retirado de su apertura ante Padres por molestias en la rodilla; Rangers ajustan su rotación

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El lanzador de los Rangers de Texas, Nathan Eovaldi, fue retirado de su apertura programada ante los Padres de San Diego debido a molestias en la rodilla izquierda, informó el equipo previo al encuentro del sábado.

Ante la baja del derecho, el zurdo MacKenzie Gore fue adelantado un día en la rotación para asumir la apertura, mientras que la organización no ha definido aún quién iniciará el juego del domingo.

Segunda ausencia reciente

Se trata de la segunda ocasión en poco más de un mes en la que Eovaldi es apartado de una apertura por problemas físicos. El veterano de 36 años ya había sido baja el pasado 11 de mayo debido a rigidez en el costado izquierdo.

En aquella ocasión, el lanzador solo se perdió un turno antes de regresar con una destacada actuación de siete entradas sin permitir carreras y ocho ponches en una victoria ante Houston.

En lo que va de la campaña, Eovaldi registra marca de 6-7 con una efectividad de 4.23 en 14 aperturas, siendo una pieza importante dentro de la rotación de Texas.

El derecho ha tenido altibajos en su desempeño, aunque ha mostrado capacidad para dominar en salidas clave.

Historial reciente de lesiones

El lanzador también arrastra antecedentes físicos recientes. No lanzó después del 22 de agosto de la temporada pasada debido a una distensión en el manguito rotador derecho.

Posteriormente, se confirmó que necesitaba cirugía por una hernia deportiva, lo que marcó el cierre anticipado de su campaña.

A pesar de ello, logró una destacada actuación en 2025, con récord de 11-3 y una efectividad de 1.73, la mejor de su carrera, aunque no alcanzó el mínimo de entradas requeridas para competir por el título de efectividad.

La situación de Eovaldi genera incertidumbre en la rotación de los Rangers, que deberán ajustar su cuerpo de lanzadores en una serie clave ante los Padres.

Se espera que en las próximas horas el equipo informe sobre la evolución del jugador y su posible regreso a la actividad