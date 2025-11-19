Cerrar X
Deportes

'No perderé la oportunidad de ser campeón': Pedro Martínez

Pedro Martínez buscará ganar su primera final con las 'Amazonas' y destacó el crecimiento de la Liga MX, mientras se prepara para enfrentarse al América

  • 19
  • Noviembre
    2025

El entrenador de Tigres Femenil, Pedro Martínez, no quiere desaprovechar la oportunidad de coronarse campeón en la Liga MX Femenil, de la cual aseguró que es de las cinco mejores en el mundo.

"Tenemos las mejores jugadoras porque estamos en el mejor equipo. Es una gran oportunidad que no dejaremos pasar; no nos fijamos en lo que tenemos enfrente. Queremos ganar este campeonato para Tigres en una liga dentro de las cinco mejores del mundo", aseguró el español.

También, aseguró estar orgulloso de dirigir a las "Amazonas" en lo que será para él su primera final.

"Sembramos en el día a día desde mi llegada y hoy recogemos algo de todo eso. Estoy emocionado de dirigir a este equipo que tiene un gran sentido de pertenencia y exigencia en una liga que cada vez es más conocida, que crece a pasos agigantados y por eso es tan atractiva para algunas de las mejores jugadoras", señaló.

El director técnico, que cuenta con experiencia europea de la talla de equipos como el Arsenal, subrayó que, pese a que su equipo quedó en primer lugar en la tabla general al ser el mejor equipo en todos los aspectos, no se siente favorito.

"Suena repetitivo, pero en una final no hay favoritos, eso se demuestra en el campo. Tenemos el crédito de lo que hicimos en la fase regular, pero no hay más cuando pita el árbitro. Lo que sí puedo decir es que no vamos a especular, saldremos a ganar como lo hemos hecho desde el primer juego de esta temporada", mencionó.

A esto, el nacido en Madrid reconoció que América tiene estrellas importantes como lo son las españolas Bruna Vilamala, Irene Guerrero y Sandra Paños y, por ende, son un equipo agresivo como Tigres.

"Los dos contamos con jugadoras desequilibrantes; tenemos grandes ofensivas y defensivas y nos gusta someter al rival. Por eso la dificultad es tan grande, pero nosotros queremos dar un paso al frente y ganar ese séptimo título para Tigres", concluyó.

Será este jueves cuando se juegue la ida de la final de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 20:00 horas, dando inicio a la cuarta ocasión que se enfrenten en la última instancia.

Fue en el Apertura 2018 y las de Coapa se impusieron 3-1 en penales luego del empate 3-3 global; las dos siguientes fueron en el Apertura 2022 y en el Apertura 2023, y en ambas Tigres se impuso 3-0 en el global.


