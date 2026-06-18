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Deportes

Nueva York celebra el histórico título de los Knicks

Miles de aficionados acompañaron el desfile de los Knicks en Nueva York para festejar el primer campeonato de la franquicia desde 1973

  • 18
  • Junio
    2026

Las calles del sur de Manhattan se llenaron este jueves de aficionados vestidos de naranja y azul para celebrar el primer campeonato de la NBA conquistado por los New York Knicks en más de cinco décadas, en un desfile multitudinario organizado por el Ayuntamiento de Nueva York.

La caravana recorrió Battery Park y avanzó por Broadway, en el tramo conocido como el Cañón de los Héroes, hasta llegar a la Alcaldía, donde el alcalde Zohran Mamdani recibió a los jugadores y encabezó el acto oficial.

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Desde las primeras horas de la mañana, miles de seguidores ocuparon las zonas habilitadas para observar el desfile. El acceso al público abrió a las 06:00 horas y poco después de las 08:00 el aforo ya se encontraba completo.

Ante la alta asistencia, el Departamento de Policía de Nueva York desplegó más de 10 mil agentes, cerró calles y estaciones del metro, además de restringir la circulación vehicular al sur de Canal Street.

Las medidas representaron el mayor operativo de seguridad destinado a un evento planificado en la ciudad, luego de los incidentes registrados durante las celebraciones espontáneas del fin de semana pasado.

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Jugadores y aficionados protagonizan la fiesta

Los jugadores recorrieron las calles en vehículos descubiertos identificados con los nombres de las principales figuras del equipo, entre ellas Karl-Anthony Towns y OG Anunoby, mientras saludaban y convivían con los aficionados.

El alcalde Zohran Mamdani participó en el desfile portando una camiseta de Josh Hart sobre su traje y acompañó al equipo durante el recorrido antes de entregarles las llaves de la ciudad en la Alcaldía.

Mitchell Robinson llamó la atención al presentarse en una camioneta personalizada, mientras que Josh Hart fue captado fumando un puro durante la celebración, una de las imágenes más comentadas en redes sociales.

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Entre los asistentes destacaron personalidades habituales de los partidos en el Madison Square Garden, como los cineastas Spike Lee y Ben Stiller, el actor Timothée Chalamet y el rapero Fat Joe.

Durante el recorrido, algunos aficionados lograron acercarse a los jugadores, obtener autógrafos, fotografiarse con ellos e incluso tocar el trofeo Larry O'Brien, que acredita al campeón de la NBA.

El título representa el primero para los Knicks desde 1973, luego de imponerse por 4-1 a los San Antonio Spurs en las Finales de la NBA.


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