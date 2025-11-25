Cerrar X
Octava edición del Nacional Infantil Tackle tiene registro récord

El evento, que organiza la Federación Mexicana de Futbol Americano, se celebrará en Naucalpan del jueves 4 al domingo 7 de diciembre y participarán 56 equipos

  • 25
  • Noviembre
    2025

Con un total de 56 equipos, la Federación Mexicana de Futbol Americano se reporta lista para llevar a cabo la octava edición del Nacional Infantil Tackle del jueves 4 al domingo 7 de diciembre próximo, en Naucalpan, mismo que será organizado por la FADEMAC.

En esta ocasión, el registro de ligas y equipos fue histórico, pero no solo eso, sino que además algunas ligas como AFANL, FADEMAC, AFACH y ONEFA tomarán parte con más de un conjunto en casi todas las categorías.

Por Nuevo León acudirán dos escuadras: la Azul, que representa a la AFANL, y la Oro, que tiene su origen y formación en la MFL, lo que le da un toque especial al Nacional, sobre todo porque los partidos serán en casa de la FADEMAC, que son las dos ligas infantiles más grandes e importantes del país.

El torneo se organiza en las categorías de U9, donde tomarán parte siete escuadras, una cifra importante por los antecedentes en otros Nacionales, donde solo acudían de tres a cuatro conjuntos.

Pero también se competirá en U10, U12 y la sorprendente categoría de U14, que contará con 19 equipos en busca del título. Y ni qué decir del grupo más esperado por la afición, la U15, a la que en esta ocasión acudirán 10 escuadras, casi todas ellas con experiencia en justas nacionales y con rosters plagados de talento.

Nuevo León espera buenos resultados en todas las categorías. Pero la tarea no es sencilla, al contar con rivales como el club Redskins, que representará a la ONEFA, los conjuntos de FADEMAC, además de conjuntos provenientes de Chihuahua y Baja California, que también saben competir al máximo en el football americano infantil.

Los grupos

UNDER 12

  • Afamo
  • Nuevo León Azul
  • Nuevo León Oro
  • Veracruz
  • Afaffy
  • Afaec Laguna
  • Redskins Onefa
  • Aefa Baja California
  • Chihuahua A
  • Chihuahua B
  • Fademac Centro
  • Fademac Occidente

UNDER 9

  • Afaec Laguna
  • Onefa Redskins
  • Fademac Centro
  • Fademac Occidente
  • Bengals
  • Nuevo León Azul
  • Nuevo León Oro

UNDER 14

  • Afamo
  • Nuevo León Azul
  • Nuevo León Oro
  • Durango
  • Veracruz
  • Baja Sur
  • Afaffy
  • Chiapas
  • Aefac Laguna
  • Potros Toluca
  • Redskins Onefa
  • Cowboys Onefa

UNDER 10

  • Ofamo
  • Nuevo León Azul
  • Nuevo León Oro
  • Bengals
  • Veracruz
  • Afaffy
  • Redskins Onefa
  • Chihuahua
  • Fademac Centro
  • Fademac Occidente

UNDER 14

  • Ofase Quintana Roo
  • Chihuahua A
  • Chihuahua B
  • Baja Lifa
  • Aefa Baja
  • Fademac Centro
  • Fademac Occidente

UNDER 15

  • Nuevo León Azul
  • Nuevo León Oro
  • Tamaulipas
  • Afaffy
  • Afaec Laguna
  • Afaec Noreste
  • Aefa Baja
  • Chihuahua
  • Fademac Centro
  • Fademac Occidente

