Cerrar X
martial_rayados_45c47d4fa2
Deportes

¡Oficial! Anuncia Rayados a Anthony Martial; firma por dos años

El delantero francés Anthony Martial, exjugador del Manchester United y Sevilla, fue anunciado como refuerzo de Rayados de Monterrey con contrato hasta 2027

  • 12
  • Septiembre
    2025

El Club de Futbol Monterrey confirmó este viernes la incorporación del delantero francés Anthony Martial, quien firmó un contrato definitivo hasta 2027, con opción a un año más.

Con su llegada, se convierte en el primer jugador francés en vestir la camiseta albiazul.

Nacido en Massy, Francia, Martial debutó en 2013 con el Olympique Lyon, y poco después se consolidó en el AS Mónaco, donde marcó 15 goles en 70 partidos.

Su explosión lo llevó al Manchester United en 2015, donde disputó 317 partidos, anotó 90 goles y levantó múltiples títulos, entre ellos la UEFA Europa League, dos FA Cup, dos EFL Cup y la Community Shield.

En 2015 recibió el Golden Boy, premio al mejor futbolista joven de Europa, compartiendo lista con estrellas como Messi, Mbappé, Haaland y Bellingham.

Además de su paso por Inglaterra, jugó cedido en el Sevilla FC y más tarde en el AEK Atenas, donde firmó 9 goles y 2 asistencias en la última temporada.

Con la selección francesa acumula 30 partidos y 2 goles, siendo campeón de la UEFA Nations League 2020-21 y subcampeón de la Euro 2016.

Martial llega a Monterrey con la misión de potenciar el ataque del equipo y aportar su velocidad, técnica y capacidad de definición en momentos clave.

Por su parte, la directiva destacó que su experiencia en las mejores ligas de Europa será vital para alcanzar los objetivos del club.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sddefault_d5e7b2ce5f
Estos son los pueblos originarios de Nuevo León
Nelson_Deossa_b2d418b461
Confirman fichaje de Nelson Deossa con el Real Betis
Whats_App_Image_2025_07_31_at_12_29_21_AM_6a7ddb7105
Logran Rayados una 'gloriosa' venta con Nelson Deossa
publicidad

Últimas Noticias

G0rud_LWWUA_Eqdj6_ac5db54311
Sheinbaum cerrará su gira de rendición de cuentas el 5 de octubre
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
G0r_OQ_8_WIAA_Dv_E4_b395832c36
De la Fuente se reúne con el embajador de China en México
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
Whats_App_Image_2025_09_11_at_5_30_37_PM_1_7a7ceb21eb
Anuncia Samuel subsidio extra para tener casas en $665,000 pesos
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
publicidad
×