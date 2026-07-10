Los Dodgers añadieron que Ohtani no realizará su apertura programada en el montículo contra los Diamondbacks de Arizona la noche del viernes

Inicio / Deportes / Ohtani se perderá el Juego de Estrellas por lesión de rodilla

La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, se perderá el Juego de Estrellas de la próxima semana en Filadelfia debido a una irritación persistente en la rodilla izquierda.

Los Dodgers añadieron que Ohtani no realizará su apertura programada en el montículo contra los Diamondbacks de Arizona la noche del viernes, pero mantendrá su papel como bateador designado del equipo durante todo el fin de semana.

Ohtani ha estado lidiando con molestias en la rodilla izquierda durante al menos un mes. Al derecho le acortaron una salida contra los Piratas de Pittsburgh el 11 de junio debido a una inflamación en la rodilla.

El equipo indicó que, después de que termine el domingo la serie contra los D-backs, a Ohtani le realizarán algunas “intervenciones” en la rodilla para dejarla lista para la segunda mitad de la temporada, lo que hará que se pierda el Juego de Estrellas.

El Jugador Más Valioso en cuatro ocasiones ha vuelto a ser uno de los mejores peloteros de las Grandes Ligas esta temporada y se mantiene como el principal jugador de doble vía del deporte.

Ohtani batea para .290 con 20 jonrones y 56 carreras impulsadas, y tiene marca de 8-2 en el montículo con una efectividad de 1,79 y 95 ponches en 85 2/3 entradas.

La ausencia de Ohtani será un golpe para el gran escaparate de mitad de temporada del béisbol en el Citizens Bank Park. La estrella japonesa —que cumplió 32 años a principios de esta semana— figura entre los jugadores más populares del deporte y lideró las ventas de camisetas de la MLB el año pasado.

Conectó el martes por la noche el jonrón número 300 de su carrera, un cuadrangular abriendo el juego contra el lanzador Michael Lorenzen, de los Rockies de Colorado, que lo convirtió en el primer jugador nacido en Japón en las mayores en alcanzar esa cifra.

Los Dodgers son los campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo y tienen el mejor récord del béisbol con 61-33 al llegar al viernes.