Peleadora mexicana Lucero “La Loba” Acosta firma con PFL

Lucero Acosta arriba a esta nueva etapa con récord profesional de 6 victorias y 2 derrotas, además de una racha de cuatro triunfos consecutivos

La peleadora mexicana Lucero “La Loba” Acosta fue anunciada como nueva integrante de la Professional Fighters League (PFL), en lo que representa el paso más importante de su carrera dentro de las artes marciales mixtas.

La tijuanense formó parte del grupo de nuevos fichajes internacionales presentado por la promotora, que busca fortalecer sus divisiones y ampliar su presencia global con talento proveniente de distintas organizaciones.

Una mexicana llega a una de las promotoras más importantes de MMA

Con su llegada a la PFL, Acosta se incorpora a una de las ligas de artes marciales mixtas con mayor proyección internacional, especialmente después de la expansión que ha tenido la promotora en los últimos años.

La mexicana competirá en la división de peso mosca, categoría en la que ha construido buena parte de su trayectoria profesional y donde buscará consolidarse frente a rivales de mayor exigencia.

Hasta el momento, la organización no ha confirmado fecha ni rival para su debut, aunque su incorporación la coloca en el radar de próximas funciones vinculadas a la temporada de verano de la compañía.

Llega en una racha positiva

Lucero Acosta arriba a esta nueva etapa con récord profesional de 6 victorias y 2 derrotas, además de una racha de cuatro triunfos consecutivos que fortaleció su perfil internacional.

Su carrera se desarrolló principalmente en Combate Global, donde logró posicionarse como una de las figuras femeninas mexicanas con mayor proyección dentro del circuito latino de MMA.

Entre sus triunfos más destacados aparecen victorias por nocaut técnico, sumisión y decisión, reflejo de un estilo agresivo y versátil que le ha permitido ganar notoriedad tanto dentro como fuera de la jaula.

De Tijuana al escenario internacional

Originaria de Tijuana, Baja California, Lucero Acosta comenzó su camino en las artes marciales mixtas después de encontrar en el entrenamiento una forma de defensa personal y superación.

Con el paso del tiempo, esa etapa se transformó en una carrera profesional que hoy la lleva a competir en un escenario de mayor exposición, con rivales de nivel internacional y una plataforma que puede marcar un antes y un después en su trayectoria.

Además de su rendimiento deportivo, “La Loba” ha construido una fuerte presencia en redes sociales, donde conecta con una amplia comunidad de seguidores que han acompañado su crecimiento como peleadora.

Un fichaje que fortalece la presencia mexicana en MMA

La contratación de Lucero Acosta también representa una oportunidad para reforzar la presencia de México en las grandes promotoras de artes marciales mixtas.

Su llegada a la PFL ocurre en un momento en el que el talento mexicano continúa ganando espacios en escenarios internacionales, especialmente dentro de divisiones que exigen atletas completas, con capacidad de striking, defensa, condición física y adaptación táctica.

Para “La Loba”, el nuevo contrato significa competir en una plataforma de mayor alcance, buscar mejores oportunidades deportivas y demostrar que puede llevar su estilo agresivo a un nivel más alto.

A la espera de conocer rival y fecha de debut, Lucero Acosta inicia una nueva etapa que podría convertirse en el capítulo más importante de su carrera profesional.