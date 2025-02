Philadelphia y Kansas llegan a Florida y preparan el Super Bowl

Este domingo por la tarde llegaron las Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs a Nueva Orleans, siendo los de Pensilvania el primer equipo en aterrizar en Florida para comenzar a preparar la semana del Super Bowl LIX.

El equipo comandado por Nick Sirianni como head couch y Jalen Hurts en los controles aterrizó en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong para abordar los autobuses que llevaron al plantel al hotel de concentración.

Previo a viajar rumbo a Nueva Orleans, las Eagles se despidieron de su afición en el Lincoln Financial Field, donde decenas de aficionados se unieron para animar a sus jugadores, que buscarán regresar a la institución a lo más alto del fútbol americano.

Una hora después llegaron los Chiefs que buscan hacer historia y convertirse en el primer tricampeón de la NFL, de la mano de Andy Reid y Patrick Mahomes, que busca su cuarto anillo de campeón.

Boss is in the Bayou. @PatrickMahomes | #SBLIX pic.twitter.com/stoDAuFIYD