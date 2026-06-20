Piganzoli conquista Ruta de Occitania; Ruiz e Izagirre al podio

El italiano Davide Piganzoli se adjudicó la Ruta de Occitania tras imponerse en solitario en la última etapa, con Ibon Ruiz e Ion Izagirre completando el podio

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El ciclista italiano Davide Piganzoli, integrante del equipo Visma y de 23 años, firmó una destacada actuación individual en la tercera y última etapa de la Ruta de Occitania, resultado que le permitió asegurar el liderato general en la edición número 49 de la competencia francesa.

El corredor, quien desempeñó un papel relevante en el Giro de Italia para el triunfo de Jonas Vingegaard, se llevó la victoria tras completar en solitario el recorrido de 172 kilómetros entre Loures-Barousse y Loudenvielle.

Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) remporte la dernière étape à Loudenvielle et le général Route d'Occitanie #RDO2026 après être sorti dans le col de Val Louron-Azet. Ibon Ruiz (Kern Pharma) et Ion Izagirre (Cofidis) complètent le podium du jour à 1'42" et le podium final. pic.twitter.com/Gy1IKbAgnf — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) June 20, 2026

Piganzoli cruzó la meta con un registro de 4 horas, 22 minutos y 22 segundos, luego de lanzar un ataque decisivo a 30 kilómetros del final.

Ataque decisivo en la montaña

Durante la jornada se formó una fuga compuesta por ocho ciclistas, la cual tomó forma en la ascensión a la Hourquette d’Ancizan. Posteriormente, Victor Vidal, Tom Donnenwirth y Valentin Retailleau lograron distanciarse de sus compañeros de escapada.

Sin embargo, el equipo Visma Lease a Bike asumió el control del pelotón para neutralizar la fuga.

Fue entonces cuando Piganzoli atacó a siete kilómetros de la cima del Col du Val Louron-Azet, movimiento con el que consiguió abrir una diferencia superior al minuto respecto a sus perseguidores.

En el descenso, el grupo principal volvió a reagruparse, pero el exigente perfil del trazado permitió nuevos intentos ofensivos.

Los españoles Ibon Ruiz, del equipo Kern Pharma, e Ion Izagirre, de Cofidis, protagonizaron un contraataque que les permitió despegarse del resto del pelotón en busca de reducir diferencias.

No obstante, Piganzoli mantuvo su ventaja hasta la línea de meta, asegurando así su tercera victoria como profesional. Ruiz e Izagirre finalizaron en la segunda y tercera posición tanto en la etapa como en la clasificación general, ambos a 1 minuto y 42 segundos del ganador.

Presencia en el top 10

Dentro de los diez mejores clasificados también figuró el uruguayo Eric Fagúndez, del Burgos Burpellet BH, quien concluyó en la quinta posición.

Por su parte, los españoles Urko Berrade (Kern Pharma) y Jokin Murguialday (Euskaltel Euskadi) lograron ubicarse en el octavo y noveno lugar, respectivamente, completando una destacada participación ibérica en la competencia.