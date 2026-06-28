Su rival se definirá el próximo lunes, cuando las selecciones de Marruecos y Países Bajos se enfrenten en el Estadio Monterrey

Inicio / Deportes / ¡Por primera vez! Canadá pasa a fase eliminatoria con solo un gol

La selección de Canadá clasificó este domingo de último minuto contra Sudáfrica en el estadio de Los Ángeles, lo que les da el paso para clasificarse en los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo de Jesse Marsch volvió con un esquema sustentado por la solvencia del capitán Stephen Eustáquio en la medular y Jonathan David en el ataque.

El partido fue abierto y generoso en oportunidades de gol, que no fueron concretadas por el nerviosismo de los delanteros.

Sudáfrica busco el gol, pero Canadá fue quien lo encontró

Sudáfrica tuvo su primera ocasión clara bien entrada en la segunda parte, con un disparo desde fuera del área que se fue al travesaño.

Aunque Canadá volvió a buscar con mayor intensidad el gol con un remate de Tani Oluwaseyi, fue despejado por el portero Ronwen Williams.

Con un disparo desde fuera del área en el minuto 93 de Stephen Eustaquio, el equipo canadiense hace historia al apuntarse por primera vez a esta fase eliminatoria.

Para contrarrestar el dibujo táctico de los canadienses, que mostraron más orden entre líneas, los sudafricanos plantearon un 4-2-3-1, más dispuesto a dificultar el control del balón.

Su rival se definirá el próximo lunes, cuando Marruecos y Países Bajos se enfrenten en el Estadio Monterrey.