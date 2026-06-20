Aunque le falta un partido por disputar en la fase de grupos, el Tricolor ya está en la fase final de la fiesta del futbol...y aquí te explicamos por qué

Inicio / Deportes / ¿Por qué México clasifica de manera directa a Dieciseisavos?

Apenas van 10 días de actividad de la justa veraniega y México presume haber sido el primer equipo en calificar a Dieciseisavos de Final de la justa futbolera de 2026.

Esto se dio por dos situaciones.

Prinero, porque la Selección Mexicana aseguró el primer lugar del Grupo A el jueves pasado por la noche al vencer 1-0 a Corea del Sur con gol de Luis Romo al minuto 50 en el Estadio Guadalajara, en juego de la Jornada 2 de la Fase de Grupos, dentro del sector "A".

Y segundo, porque le beneficia el primer criterio de desempate de la justa, en caso de que termine igualado en puntos con otro equipo en el grupo.

El único cuadro que podría igualar en unidades al Tri es Corea, y esto se daría en caso de que, en la Jornada 3, última de la fase de grupos, los asiáticos ganen y los mexicanos pierdan, ya que ambos terminarían con seis puntos.

Y aquí entra el criterio de desempate de la justa.

Cuando dos conjuntos del grupo tienen la misma cantidad de puntos, el beneficiado es aquel cuadro que ganó el duelo directo entre ambas selecciones... y en este caso, México le ganó a Corea.

Por ello, al combinado verde ya nadie lo baja del liderato del sector.

Con el triunfo del jueves pasado en la Perla Tapatía, el equipo de Javier Aguirre llegó a seis puntos y dejó a los corenos en segundo sitio con tres unidades.

El conjunto que dirige "El Vasco" se enfrentará en fase final al tercer lugar de un sector, ya sea del Grupo C, E, F, H o I; este duelo será el martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Estados Unidos, segundo clasificado

La selección estadounidense logró este viernes por la noche su pase a Dieciseisavos de Final, por lo que se convirtió en el segundo equipo clasificado después de México, gracias a la derrota de Turquía ante Paraguay.

Este resultado posicionó directamente a los norteamericanos en la cima del grupo D con seis puntos; los estadounidenses vencieron este viernes 2-0 a australia.

De esta forma, dos de los tres anfitriones de la fiesta del futbol ya están en la siguiente ronda… y quedan 30