¡Por siempre Suazo! Rayados rinde homenaje al 'Chupete'

Bien dicen que un homenaje es mejor hacerlo en vida, aunque no siempre alcanzan los actos o los eventos para terminar de expresar el agradecimiento o la admiración con ciertas personas, que dejaron huella en las personas o instituciones.

Este es el caso de Humberto Suazo, quien desde hace varios años ha recibido varios homenajes por parte del Club de Fútbol Monterrey, que lo destaca como el mejor jugador en historia del club.

Chupete Suazo ya tiene su calle 💙 pic.twitter.com/0mYslZfIQP — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) November 26, 2025

Para esta ocasión, la directiva mostró su agradecimiento con el chileno, fue inmortalizado poniendo su nombre en una las calles del "Gigante de Acero", además, inauguró el muro de leyendas de la institución, ubicado en una de las puertas del estadio.

Anteriormente, el club celebró un partido de homenaje para el "Chupete", donde compartió cancha con algunos excompañeros, además, se realizó el acto simbólico para retirar su mítico dorsal 26, con el que se volvió leyenda.

CHUPETE SUAZO, un grande de Rayados 🤠



La leyenda del Monterrey recibió un homenaje previo al duelo de Cuartos de Final vs América, sentimientos encontrados y momentos inolvidables por parte del delantero Chileno que marcó una época en la Liga MX 🇲🇽#LiguillaBotanera pic.twitter.com/C5V1v1DqFX — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 27, 2025

Los números del "Hombre Venido del Planeta Gol" hablan por sí solos: 255 partidos jugados con el Monterrey, en los cuales hizo 121 goles y dio 77 asistencias; es decir, produjo 198 anotaciones.

Obviamente, los títulos no se hicieron esperar, pues Suazo alzó dos títulos de Liga MX y un tricampeonato de la Concachampions, todos con el chileno como figura del equipo.

Comentarios