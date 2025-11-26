Cerrar X
¡Por siempre Suazo! Rayados rinde homenaje al 'Chupete'

Los números del "Hombre Venido del Planeta Gol" hablan por sí solos: 255 partidos jugados con el Monterrey, en los cuales hizo 121 goles y dio 77 asistencias

  26
  Noviembre
    2025

Bien dicen que un homenaje es mejor hacerlo en vida, aunque no siempre alcanzan los actos o los eventos para terminar de expresar el agradecimiento o la admiración con ciertas personas, que dejaron huella en las personas o instituciones.

Este es el caso de Humberto Suazo, quien desde hace varios años ha recibido varios homenajes por parte del Club de Fútbol Monterrey, que lo destaca como el mejor jugador en historia del club.

Para esta ocasión, la directiva mostró su agradecimiento con el chileno, fue inmortalizado poniendo su nombre en una las calles del "Gigante de Acero", además, inauguró el muro de leyendas de la institución, ubicado en una de las puertas del estadio.

Anteriormente, el club celebró un partido de homenaje para el "Chupete", donde compartió cancha con algunos excompañeros, además, se realizó el acto simbólico para retirar su mítico dorsal 26, con el que se volvió leyenda.

Los números del "Hombre Venido del Planeta Gol" hablan por sí solos: 255 partidos jugados con el Monterrey, en los cuales hizo 121 goles y dio 77 asistencias; es decir, produjo 198 anotaciones. 

Obviamente, los títulos no se hicieron esperar, pues Suazo alzó dos títulos de Liga MX y un tricampeonato de la Concachampions, todos con el chileno como figura del equipo.


