Posa México ante la Piedra del Sol rumbo al Mundial 2026

A menos de dos semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana protagonizó uno de los actos más simbólicos de su preparación al realizar su fotografía oficial en el Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más importantes del país.

Los 26 futbolistas convocados por Javier Aguirre, acompañados por integrantes del cuerpo técnico y directivos de la Federación Mexicana de Futbol, posaron frente a la emblemática Piedra del Sol, también conocida como Calendario Azteca, una de las piezas arqueológicas más representativas de la historia de México.

La imagen fue difundida este martes a través de las redes sociales de la Selección Nacional, acompañada por un mensaje que resaltó la identidad cultural del país.

"¡Historia, pasión y orgullo! Unidos por los colores que nos representan y por la cultura que nos hace únicos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026", publicó el combinado nacional.

¡Historia, pasión y orgullo! ⁰



Unidos por los colores que nos representan y por la cultura que nos hace únicos de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/0x85Mqt9Th — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 2, 2026

Una fotografía cargada de simbolismo

La Federación Mexicana de Futbol apostó por un escenario con profundo significado histórico para inmortalizar a la generación que representará a México en la máxima justa futbolística.

La Piedra del Sol no fue elegida al azar. Además de ser uno de los símbolos más reconocidos del patrimonio nacional, también inspiró elementos del uniforme verde que utilizará la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La fotografía reunió a jugadores, cuerpo técnico y directivos, entre ellos el comisionado de la FMF, Mikel Arriola; el presidente ejecutivo, Ivar Sisniega; y el director deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles, Duilio Davino.

Más allá de la imagen oficial, la actividad permitió a los futbolistas acercarse a parte de la historia y las raíces culturales que representarán ante millones de aficionados en todo el mundo.

Recorrido por la historia de México

Tras la sesión fotográfica, los seleccionados realizaron un recorrido por distintas áreas del museo.

La visita incluyó la Sala Mexica, donde conocieron piezas relacionadas con el juego de pelota, una de las expresiones deportivas más importantes de las culturas originarias de México.

Los futbolistas también observaron el Teocalli de la Guerra Sagrada, monolito que contiene una de las representaciones más antiguas de la fundación de México-Tenochtitlan y del águila sobre el nopal, símbolo que forma parte del Escudo Nacional.

El recorrido concluyó en "El Paraguas", la icónica fuente ubicada en el patio central del museo y considerada uno de los elementos arquitectónicos más representativos del recinto.

Cabe señalar que el Museo Nacional de Antropología fue diseñado por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez e inaugurado en 1964.

Desde entonces se ha consolidado como uno de los espacios culturales más importantes de América Latina y uno de los museos más visitados del mundo gracias a la riqueza de sus colecciones arqueológicas y etnográficas.

El siguiente paso: debutar en casa

Con la fotografía oficial completada, México entra en la recta final de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre tendrá el honor de disputar el partido inaugural del torneo en territorio mexicano, cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

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