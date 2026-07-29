¿Quién es Hernán Elizondo? Técnico interino de Tigres

Elizondo ha hecho toda su carrera como entrenador en las Fuerzas Básicas del club y ahora tendrá la mayor oportunidad de su trayectoria

La abrupta salida de Guido Pizarro como entrenador de Tigres tomó por sorpresa a más de uno, pues uno pensaría que, por su estatus de leyenda viva del club, su puesto estaría más o menos seguro al menos durante el inicio del Apertura 2026.

Sin embargo, el "Conde" decidió dar un paso al costado como técnico y quien tendrá que "sacar las papas del fuego" al menos durante el siguiente partido es Hernán Elizondo, un hombre plenamente identificado con el famoso "Perfil Tigre" y ahora lo conocerás un poco más.

¿Quién es Hernán Elizondo?

Hernán Rodrigo Elizondo González nació el 3 de julio de 1976 en Monterrey, Nuevo León. Aunque ahora es entrenador, en su juventud fue jugador profesional.

Como defensa, hizo la mayor parte de su trayectoria en la Primera A, primero con Atlante Tabasco, luego en Correcaminos y Cajeteros Celaya, aunque nunca logró destacar, por lo que en 2005 dejó el fútbol.

Luego de formarse para ser entrenador, Hernán llegó a Tigres en 2011 para ser auxiliar técnico en la categoría Sub 17, permaneciendo con este estatus desde Sub 15 hasta Sub 17.

En 2015 le llegó la oportunidad de ser entrenador principal en la Tercera División del club. También trabajó con la Segunda y Liga Premier, hasta que se asentó en Sub 20 en 2018, donde se dio más a conocer.

Un trabajador implacable

Ya con las distintas divisiones en las que fue mutando la Sub 20, Elizondo se afianzó como un gran formador, pues el equipo llegó a tres finales con él como principal.

Su primera fue en el Clausura 2022 con la Sub 20, aunque cayó ante América. En el Apertura 2023 perdió contra Chivas y en el Apertura 2024 frente al San Luis.

Aunque no logró ampliar las vitrinas felinas, bajo su ala estuvieron varios jóvenes, quienes lograron hacerse de un sitio en Primera División, como Fernando González, Leonardo Flores, Sebastián Fierro y Bernardo Parra.

Además, pulió a dos elementos que hoy son parte del primer equipo felino, como Chuy Garza y el "Chicha" Sánchez, quien es la gran promesa de la cantera felina.

¿Sacará el jale?

Hernán Elizondo está a las puertas de su debut en Liga MX como entrenador y su primera prueba será ante Querétaro, encuentro que se disputará el sábado 1 de agosto en la Corregidora.